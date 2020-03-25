Решение о переносе ЦТ и приемной кампании пока не принималось — Минобразования

Источник материала: Вороновская газета





Министерство образования пока не принимало решение о переносе на более поздний срок ЦТ и приемной кампании в вузы, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время стрима для студентов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Решений о переносе ЦТ и приемной кампании не принималось», — сказал Сергей Касперович.

Вместе с тем основные этапы репетиционного тестирования перенесены на май.

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