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Решение о переносе ЦТ и приемной кампании пока не принималось — Минобразования

25.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Решение о переносе ЦТ и приемной кампании пока не принималось — Минобразования

Министерство образования пока не принимало решение о переносе на более поздний срок ЦТ и приемной кампании в вузы, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время стрима для студентов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Решений о переносе ЦТ и приемной кампании не принималось», — сказал Сергей Касперович.

Вместе с тем основные этапы репетиционного тестирования перенесены на май.

https://www.belta.by

 
 
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Министерство образования пока не принимало решение о переносе на более поздний срок ЦТ и приемной кампании в вузы, сообщил начальник главного управления...
 
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