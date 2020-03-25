Источник материала: Вороновская газета





Белгосцирк отменяет представления 28-29 марта и завершает программу «Водная феерия. Фэнтези парк», сообщили БЕЛТА в учреждении.

«Программа «Водная феерия. Фэнтези парк» завершает свою работу 29 марта. Также отменяются представления 28 марта в 11.00, 19.00 и 29 марта в 11.00″, — отметили в цирке.

Приобретенные билеты на отмененные представления можно вернуть в кассах Белгосцирка с возмещением полной стоимости. Всю необходимую информацию можно узнать на сайте цирка и в социальных сетях.

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