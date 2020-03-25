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«Шахтёр» обыграл «Неман» в полуфинале серии Кубка Президента по хоккею

25.03.2020 12:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Шахтёр» обыграл «Неман» в полуфинале серии Кубка Президента по хоккею

За Кубок Президента по хоккею поспорят «Юность» и «Шахтёр». Клуб из Солигорска в седьмом матче полуфинальной серии с гродненским «Неманом» победил со счётом 1:0. 

Развязка встречи случилась в третьем периоде. Хоккеисты «Шахтёра» забросили шайбу в большинстве. После паса Александра Жидких ворота «Немана» поразил нападающий Илья Камбович. «Шахтёр» победил в серии – 4:3. 

В финальной серии Кубка Президента «Шахтёр» сразится с минской «Юностью». Решающая стадия стартует 27 марта и продлится до 4-х побед одной из команд.  Юность побеждала в чемпионатах страны восемь раз, в активе «Шахтера» – один титул. 

 

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За Кубок Президента по хоккею поспорят «Юность» и «Шахтёр». Клуб из Солигорска в седьмом матче полуфинальной серии с гродненским «Неманом» победил со счётом 1:0. ...
 
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