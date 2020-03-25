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В Бресте организовали работу по помощи пожилым гражданам и инвалидам. Куда звонить, если что?
25.03.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Горячая линия по бесплатной доставке продуктов питания и лекарств одиноким пожилым гражданам и инвалидам
За оказанием помощи по доставке обращаться ежедневно с 9.00 до 18.00. Телефоны: Управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома ТвЛ. 53-91-76 (в рабочие дни).
Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бреста ТС Л. 21-24-00.
Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г.Бреста Тел. 20-94-82.
видео - ТРК Брест
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Горячая линия по бесплатной доставке продуктов питания и лекарств одиноким пожилым гражданам и инвалидам За оказанием помощи по доставке обращаться ежедневно...
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