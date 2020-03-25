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Во время утренней службы в храме Кабула произошёл теракт

25.03.2020 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Боевики атаковали храм в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во время утренней службы в храме Кабула произошёл теракт

Инцидент произошёл во время утренней службы, когда в помещении находились около 150 прихожан.

Террористы взорвали бомбу у входа в здание, а затем проникли внутрь.

Во время утренней службы в храме Кабула произошёл теракт

В результате нападения погибли 11 человек. Ещё 7 граждан были ранены. Правоохранителям удалось ликвидировать злоумышленников. На месте происшествия работают медики. Пострадавших доставляют в больницы. 

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Новости Афганистана. Боевики атаковали храм в Кабуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инцидент произошёл во время утренней службы, когда в...
 
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