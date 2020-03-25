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Заседание контактной группы по Украине пройдет в формате видеоконференции

25.03.2020 14:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заседание контактной группы по Украине пройдет в формате видеоконференции

Заседание Трёхсторонней контактной группы по Украине пройдет сегодня в необычном формате – видеоконференции. 

Во время неё может быть принято окончательное решение по механизму дальнейшего диалога. Он предполагает активное участие «нормандской четверки». Также к этому дню стороны должны были подтвердить тех, кто подлежит ближайшему обмену.   

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Заседание Трёхсторонней контактной группы по Украине пройдет сегодня в необычном формате – видеоконференции.  Во время неё может быть принято окончательное...
 
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