В Украине объявили режим ЧС по всей стране. И продлили карантин

"По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика демонстрирует, что ситуация продолжает, к сожалению, ухудшаться.





Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.





На 30 дней, до 24 апреля, также продлеваются все карантинные меры.





"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой", - подчеркнул он.





По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, а также в Киеве.