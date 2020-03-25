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В Украине объявили режим ЧС по всей стране. И продлили карантин

25.03.2020 15:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду, 25 марта, правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.

"По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика демонстрирует, что ситуация продолжает, к сожалению, ухудшаться. 

Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

На 30 дней, до 24 апреля, также продлеваются все карантинные меры.

"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой", - подчеркнул он.

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, а также в Киеве.
 
 
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В среду, 25 марта, правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей страны.
 
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