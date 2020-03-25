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Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова
25.03.2020 15:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Советская и российская актриса, Лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова умерла на 94-ом году жизни. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.
Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга Томского округа Сибирского края. Детство и юность провела в Новосибирске.
Окончила ВГИК и поступила в труппу Театра-студии киноактера.
Актриса исполнила яркие и запоминающиеся роли в фильмах "Молодая гвардия", "Дело Румянцева", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова" и "Мертвые души".
Время и место прощания пока не известны.
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Советская и российская актриса, Лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова умерла на 94-ом году жизни. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.
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