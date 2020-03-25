Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова

Источник материала: Ежедневник

Советская и российская актриса, Лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова умерла на 94-ом году жизни. Об этом сообщила ее дочь Наталья Бондарчук.

Инна Макарова родилась в 1926 году в городе Тайга Томского округа Сибирского края. Детство и юность провела в Новосибирске.

Окончила ВГИК и поступила в труппу Театра-студии киноактера.

Актриса исполнила яркие и запоминающиеся роли в фильмах "Молодая гвардия", "Дело Румянцева", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова" и "Мертвые души".

Время и место прощания пока не известны.