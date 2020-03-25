Россия будет поставлять Беларуси нефть без премии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские компании будут поставлять в Беларусь нефть без премии. Об этом сообщил премьер-министр Республики Сергей Румас, передает «МИР 24».

«Премия составляет в цене 11,7 доллара. И вот только в субботу мы достигли договоренностей с российским правительством о том, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии. Из этой премии 11,7 доллара – семь долларов снижают компании, то есть компании будут поставлять с премией 4, 7 доллара. Вот эти 4,7 будет урегулировано межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя», – сказал Румас.

Беларусь будет выбирать компании, которые предложат наиболее выгодные условия. К примеру, предоставят большую отсрочку по выплате. Приоритет отдадут тем, кто в первом квартале уже поставлял нефть без премии.

Тем временем, цена нефти на мировых торговых площадках вновь пошла вверх. Стоимость барреля Brent выросла на 3,5% и составляет 28 долларов. А WTI поднялась более, чем на 5% – почти до 25 долларов.