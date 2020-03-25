Студент БГУИР создает «умное» фитнес-приложение для тренировок на дому

Источник материала: Tut.by

Студенту четвертого курса БГУИР Алексею Борисевичу 21 год, но он уже основал собственный стартап под названием Vivafit . Этот проект занимается разработкой фитнес-приложения с элементом компьютерного зрения. И хотя продукт пока не вышел на рынок, он уже привлек «ангельские» инвестиции.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: burst.shopify.com

— Сейчас на рынке есть много фитнес-приложений, которые просто дают вам какие-то программы, и вы выполняете определенные задания, — поясняет свою идею Алексей. — Но при этом такие программы не гибкие и не подстраиваются под пользователя. По нашему мнению, это проблема, что большинство существующих фитнес-программ не мотивируют и не дают пользователю обратной связи.

Да, есть и другие приложения, например Kaia или Zenia , которые как раз таки используют AI-технологии, но немного в других направлениях, в данном случае — в направлении профилактики хронических болей и йоги соответственно. Мы же решили заняться фитнес-упражнениями.

Алексей рассказывает, что какое-то время работал в области компьютерного зрения, совмещая это с учебой. И в конце 2019 года у него родилась идея, как можно создать фитнес-приложение с элементом компьютерного зрения быстро и недорого.

Здесь ему на помощь пришла компания Sheep Apps — она уже больше двух лет на рынке, а ее руководство целиком состоит из еще студентов. Одно из направлений — реализация идей стартапов.

— Вместе в январе-феврале мы провели несколько этапов продуктовых исследований: опрашивали людей на тему, чего, по их мнению, не хватает фитнес-приложениям, — продолжает парень. — Так мы опросили около 50 человек и пришли к выводу, что фитнес-приложение, которое станет давать обратную связь и контролировать технику выполнения упражнений, может быть актуальным.

После этого мы разработали лендинг-пейдж (веб-страница, основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории. — Прим. TUT.BY) с описанием нашего продукта и попробовали продвигать ее в разных странах — в США, Великобритании, Новой Зеландии.

Особенность сайта в том, что при нажатии на иконку магазина Apple или Google или же кнопки «Купить» появляется форма, где мы просим пользователей оставить свои контакты для получения новости о выходе приложения на рынок. На сегодня свои данные оставили 107 человек, при этом «конверсия на слепую покупку» (без стоимости, просто кнопка «купить») составила 28%. То есть эти пользователи готовы платить, если продукт будет соответствовать их ожиданиям.

Принцип работы приложения довольно прост. Сначала пользователь устанавливает смартфон фронтальной камерой к себе, чтобы приложение «видело» все тело целиком, затем смотрит пример, как выполняется упражнение, и начинает тренироваться.

Во время тренировки искусственный интеллект изучает все движения, и если человек что-то делает не так, говорит ему об этом. А также подсчитывает повторения и сообщает, когда стоит закончить или перейти к следующему упражнению, подшучивает и подбадривает пользователя. Затем приложение анализирует полученные данные и использует их для корректировки личного плана обучения.







— Сейчас модель, которую мы используем именно для анализа, может определить положение человека, но пока тяжело сказать, насколько точно мы сможем корректировать технику выполнения упражнения. На теле 17 точек, которые мы отслеживаем, и присутствует небольшой «шум». Нужно больше исследований, но сегодня мы точно можем сказать, что приложение способно отследить и прокомментировать неправильное упражнение на ноги, — говорит Алексей. — Мы рассчитываем в основном на целевую аудиторию девушек, для которых актуальнее упражнения на ноги и спину. Эти упражнения нам будет легче отслеживать, и мы сможем больше им помочь.

Пока думаем попросить о содействии в анализе наших сотрудников, которые занимаются разработкой (их около 10 человек, большинство студенты). А в дальнейшем планируем максимально тесно сотрудничать с нашими пользователями, спрашивать, что им нравится и что нет, и корректировать программу в зависимости от их откликов.

На данный момент мы работаем над MVP проекта и рассчитываем, что уже в конце апреля у нас будет приложение в каком-нибудь из магазинов.

В будущем стартап планирует зарабатывать на платных подписках. Пока же они получили «ангельские» инвестиции на pre-seed стадии.

— Инвестор — знакомый, которому рассказали нашу идею и который в нас поверил. Он согласился помогать и материальными ресурсами, и экспертизой, — говорит Алексей. — Полноценного продукта не было на момент привлечения инвестиций, но сейчас, думаю, уже можно сказать, что у нас что-то есть. Нас оценили в сумму с пятью нулями, более ста тысяч долларов. А точную сумму инвестиций мы пока хотим сохранить в тайне.