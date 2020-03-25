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Япония потеряет около 6 млрд долларов из-за переноса Олимпиады

25.03.2020 15:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Япония потеряет около 6 млрд долларов из-за переноса Олимпиады

Экономика Японии может потерять почти 6 миллиардов долларов из-за переноса Олимпиады на следующий год.

Для поддержания в строю и ремонта стадионов, а также их повторной подготовки к Играм потребуется около 4-х миллиардов долларов. Остальная сумма – дополнительные экономические потери. 

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год. Соревнования запланированы на лето.

 

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Экономика Японии может потерять почти 6 миллиардов долларов из-за переноса Олимпиады на следующий год. Для поддержания в строю и ремонта стадионов, а также их...
 
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