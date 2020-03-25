Япония потеряет около 6 млрд долларов из-за переноса Олимпиады

Источник материала: ОНТ

Экономика Японии может потерять почти 6 миллиардов долларов из-за переноса Олимпиады на следующий год.

Для поддержания в строю и ремонта стадионов, а также их повторной подготовки к Играм потребуется около 4-х миллиардов долларов. Остальная сумма – дополнительные экономические потери.

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет объявил о переносе Игр в Токио на 2021 год. Соревнования запланированы на лето.

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