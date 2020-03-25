ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?

25.03.2020 20:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабные проекты для развития большого города. В инвестпрограмму столицы включили почти 400 объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?

Более сотни из них уже реализуются, для остальных разрабатывается проектная документация.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?

Всего на капитальную застройку города в этом году выделили 900 миллионов рублей. Самые финансируемые сферы: транспорт, здравоохранение, образование, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Так, на возведение третьей линии Минского метрополитена потратят более 200 миллионов рублей.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?

В 2020 году продолжат строить 1-е транспортное кольцо, продлят улицу Жуковского, реконструируют территорию в районе диспетчерской станции «Дружная» и площади Богушевича. Начнут в 2020-м и работу над проектами трех пожарных депо, завершат реконструкцию 20-й городской поликлиники. Возведут детские сады и школы в Каменной Горке, Дружбе, Восточном, Масюковщине. Также запланирована реконструкция 9 школьных стадионов в каждом районе города.

На капитальную застройку Минска в 2020 году выделили 900 млн рублей. Куда вкладывают больше всего?

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Масштабные проекты для развития большого города. В инвестпрограмму столицы включили почти 400 объектов, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не грабить, а «брать под надёжную защиту», не травить газом, а применять «специальное обращение». Метаморфозы в журналистике военного времени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика