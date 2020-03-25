Не грабить, а «брать под надёжную защиту», не травить газом, а применять «специальное обращение». Метаморфозы в журналистике военного времени

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.









Тема угнетения и эксплуатации в СССР, голода и нищеты, террора и убогости быта занимала главное место в нацистской пропаганде. В военной журналистике в ход шел весь профессиональный арсенал – чаще однобокий и недостоверный.

Слева – сытые немецкие дети, справа – ободранные советские ребята. Как выглядели газеты «Правда» в годы оккупации









Вот как, например, писали о фашистской полиции: гестапо не арестовывало граждан, а «подвергало предварительному заключению»; они не травили газами заключенных, а применяли к ним «специальное обращение»; не грабили собственность уничтоженных еврейских семей, а «брали под надежную защиту».

«О белорусском народе говорят много плохого. На самом деле он гораздо лучше». О чём писал Вильгельм Кубе в своём докладе





Светлана Филипович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Люди, конечно, не читали эти газеты. Они называли их «бредилками». Например, газету «Новый путь», которая издавалась во многих белорусских городах (в Барановичах, Бобруйске, Могилеве), называли «Напрасный путь».