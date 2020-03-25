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Не грабить, а «брать под надёжную защиту», не травить газом, а применять «специальное обращение». Метаморфозы в журналистике военного времени
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Тема угнетения и эксплуатации в СССР, голода и нищеты, террора и убогости быта занимала главное место в нацистской пропаганде. В военной журналистике в ход шел весь профессиональный арсенал – чаще однобокий и недостоверный.
Вот как, например, писали о фашистской полиции: гестапо не арестовывало граждан, а «подвергало предварительному заключению»; они не травили газами заключенных, а применяли к ним «специальное обращение»; не грабили собственность уничтоженных еврейских семей, а «брали под надежную защиту».
Светлана Филипович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
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Не грабить, а «брать под надёжную защиту», не травить газом, а применять «специальное обращение». Метаморфозы в журналистике военного времени
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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