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Более 4,3 тыс. белорусов уже помогли вернуться на родину — МИД

26.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 4,3 тыс. белорусов уже помогли вернуться на родину — МИД

Более 4,3 тыс. белорусов при активном участии авиакомпании «Белавиа» уже оказана помощь в возвращении на родину. Такую информацию на странице в Facebook разместило Министерство иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«Все заинтересованные государственные органы Беларуси вовлечены в работу по оказанию разнопланового содействия нашим соотечественникам в возвращении на родину. В их числе Министерство спорта и туризма, Министерство здравоохранения, МВД, Государственный пограничный комитет. При активном участии «Белавиа» помощь в различных форматах оказана уже более 4,3 тыс. гражданам Беларуси», — проинформировали в МИД.

Сегодня более 60 белорусов смогли вылететь домой из Индии (штат Гоа и г.Нью-Дели). Вечером ожидается их прибытие в Москву, откуда они направятся в Минск.

«Сегодня в Киев прибыла также группа наших туристов из Шри-Ланки. Содействие в их доставке на белорусско-украинскую границу будет оказано с использованием транспорта посольства Беларуси в Украине», — рассказали в ведомстве.

Из Португалии чартерным рейсом «Белавиа», организованным РУП «Центркурорт» совместно с Минспортом, направились в Беларусь еще 35 граждан. Более 30 белорусов вылетели с одного из Канарских островов — Тенерифе. Их прибытие в Минск ожидается сегодня вечером. Еще 14 человек за сутки вылетели из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура. Все белорусские граждане, имевшие желание, покинули Маврикий. Отдельные группы белорусов за прошедшие сутки также успешно вылетели на родину, покинув Таиланд и некоторые другие страны.

Сегодня в 22.00 запланирован очередной чартерный рейс «Белавиа» из аэропорта Внуково в Минск. Ожидается, что он доставит около 100 белорусских граждан.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Более 4,3 тыс. белорусов при активном участии авиакомпании «Белавиа» уже оказана помощь в возвращении на родину. Такую информацию на странице в Facebook...
 
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