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Эль Фаннинг в роли Екатерины II. Вышел тизер сериала «Великая»
Источник материала: ОНТ
Стриминговый сервис Hulu выложил на YouTube тизер сериала «Великая» («The Great») о российской императрице Екатерине II, которую сыграла Эль Фаннинг.
Петра III – мужа императрицы – сыграл Николас Холт. Также в сериале снимались Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд и Дуглас Ходж. Создатель – Тони Макнамар. Он также написал сценарий к фильму «Фаворит». По словам Макнамара, в сериале переплетаются драма, комедия и фарс. Отмечается, что создатели не ставили целью полностью соблюсти историческую точность.
Премьера запланирована на 15 мая. Ранее был опубликован трейлер сериала.
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Стриминговый сервис Hulu выложил на YouTube тизер сериала «Великая» («The Great») о российской императрице Екатерине II, которую сыграла Эль Фаннинг. Петра III – мужа...
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