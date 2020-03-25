Эль Фаннинг в роли Екатерины II. Вышел тизер сериала «Великая»

Источник материала: ОНТ

Стриминговый сервис Hulu выложил на YouTube тизер сериала «Великая» («The Great») о российской императрице Екатерине II, которую сыграла Эль Фаннинг.





Петра III – мужа императрицы – сыграл Николас Холт. Также в сериале снимались Фиби Фокс, Адам Годли, Чарити Уэйкфилд и Дуглас Ходж. Создатель – Тони Макнамар. Он также написал сценарий к фильму «Фаворит». По словам Макнамара, в сериале переплетаются драма, комедия и фарс. Отмечается, что создатели не ставили целью полностью соблюсти историческую точность.

Премьера запланирована на 15 мая. Ранее был опубликован трейлер сериала.





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