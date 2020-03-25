пресс-служба Министерства обороны. 25 марта во время учений на полигоне под Осиповичами двое военнослужащих получили ожоги, сообщаетМинистерства обороны.





В ведомстве рассказали, что на полигоне загорелась транспортно-заряжающая машина одного из подразделений, которое выполняло учебно-боевые задачи во время полевого выхода.





Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести. Военнослужащие госпитализированы.





Комиссия Министерства обороны устанавливает причины возгорания.



