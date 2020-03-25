Несвижский РОЧС приглашает на работу

Несвижский районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает на работу по контракту мужчин на должности пожарного-спасателя, водителя категорий «В» или «С»
Требования к кандидатам:
– совершеннолетние граждане не старше 30 лет (служба в Вооруженных силах Республики Беларусь приветствуется и засчитывается в стаж);
– годные к службе по результатам медицинского освидетельствования;
– для водителей предпочтительно наличие стажа в должности не менее 1 года.
Условия службы и социальные гарантии:
– график работы – сутки через двое;
– обеспечение форменным обмундированием;
– во всех подразделениях области созданы отличные бытовые условия, в том числе и для занятия спортом в свободное время;
– ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30-45 дней (в зависимости от выслуги лет);
– выход на пенсию по достижению 48-летнего возраста или 20 лет выслуги;
– санаторно-курортное лечение;
– возможность продолжения образования в высших учебных заведениях МЧС (в т.ч. магистратура, адъюнктура);
– возможность работы по совместительству (в свободное от службы время)
– возможность льготного кредитования при покупке и строительстве жилья (в соответствии с действующим законодательством).
Справки по телефону:
8(01770)59464, 8(01770)59480, 8(029)1760613
или по адресу: г. Несвиж, ул. Сновская (здание РОЧС).