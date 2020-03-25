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Несвижский РОЧС приглашает на работу

26.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает на работу по контракту мужчин на должности пожарного-спасателя, водителя категорий «В» или «С»

Требования к кандидатам:

– совершеннолетние граждане не старше 30 лет (служба в Вооруженных силах Республики Беларусь приветствуется и засчитывается в стаж);

– годные к службе по результатам медицинского освидетельствования;

– для водителей предпочтительно наличие стажа в должности не менее 1 года.

Условия службы и социальные гарантии:

– график работы – сутки через двое;

– обеспечение форменным обмундированием;

– во всех подразделениях области созданы отличные бытовые условия, в том числе и для занятия спортом в свободное время;

– ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30-45 дней (в зависимости от выслуги лет);

– выход на пенсию по достижению 48-летнего возраста или 20 лет выслуги;

– санаторно-курортное лечение;

– возможность продолжения образования в высших учебных заведениях МЧС (в т.ч. магистратура, адъюнктура);

– возможность работы по совместительству (в свободное от службы время)

– возможность льготного кредитования при покупке и строительстве жилья (в соответствии с действующим законодательством).

Справки по телефону:

8(01770)59464, 8(01770)59480, 8(029)1760613

или по адресу: г. Несвиж, ул. Сновская (здание РОЧС).


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Несвижский районный отдел по чрезвычайным ситуациям приглашает на работу по контракту мужчин на должности пожарного-спасателя, водителя категорий «В» или «С»
 
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