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Назначен новый первый заместитель председателя Пинского горисполкома
26.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ирина Ивановна родилась в г. Пинске в 1977 году. Образование высшее. В 2002 году окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «правоведение», а в 2012 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление национальной экономикой». Занимаемая должность до назначения – начальник отдела торговли и услуг Пинского горисполкома. Замужем, воспитывает сына.
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> 26 марта 2020 года на должность первого заместителя председателя Пинского городского исполнительного комитета назначена МАКСИМЮК Ирина Ивановна. Ирина Ивановна...
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