Назначен новый первый заместитель председателя Пинского горисполкома

Источник материала: Полесская правда



26 марта 2020 года на должность первого заместителя председателя Пинского городского исполнительного комитета назначена МАКСИМЮК Ирина Ивановна.

Ирина Ивановна родилась в г. Пинске в 1977 году. Образование высшее. В 2002 году окончила Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «правоведение», а в 2012 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «государственное управление национальной экономикой». Занимаемая должность до назначения – начальник отдела торговли и услуг Пинского горисполкома. Замужем, воспитывает сына.

По информации официального сайта Пинского горисполкома , ранее занимавший эту должность Михаил Николаевич Самолазов переведен председателем комитета экономики Брестского облисполкома.