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В "Телеприемной" обсудят вопросы благоустройства и наведения порядка на земле
26.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Сегодня, 26 марта, в прямом эфире "Телеприемной" на Беларусь 4. Брест" обсудят актуальные вопросы благоустройства и наведения порядка на земле.
Начало - в 19.15.
Звоните с 19.15 до 20.05 по номеру 8 (0162) 21-55-65.
До эфира вопросы принимаются по Вайберу (+375 29 847-44-44), а также на сайте trkbrest.by в разделе "Телеприемная".
Ответ получит каждый!
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Сегодня, 26 марта, в прямом эфире "Телеприемной" на Беларусь 4. Брест" обсудят актуальные вопросы благоустройства и наведения порядка на земле. Начало - в 19.15. ...
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