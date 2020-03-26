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В "Телеприемной" обсудят вопросы благоустройства и наведения порядка на земле

26.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Сегодня, 26 марта, в прямом эфире "Телеприемной" на Беларусь 4. Брест" обсудят актуальные вопросы благоустройства и наведения порядка на земле.

Начало - в 19.15.

Звоните с 19.15 до 20.05 по номеру 8 (0162) 21-55-65.

До эфира вопросы принимаются по Вайберу (+375 29 847-44-44), а также на сайте trkbrest.by в разделе "Телеприемная".

Ответ получит каждый!
 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 26 марта, в прямом эфире "Телеприемной" на Беларусь 4. Брест" обсудят актуальные вопросы благоустройства и наведения порядка на земле. Начало - в 19.15. ...
 
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