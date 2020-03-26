Можно ли похудеть, упражняясь дома? Объясняет тренер

Источник материала: Tut.by

Минчанка Вероника Василевич-Новицкая, фитнес-тренер и инструктор по йоге, семь лет тренировалась по видеоурокам на YouTube, а теперь запустила свой канал VVPROFITNESS с занятиями по фитнесу, йоге, дыханию и медитации. Для GO.TUT.BY девушка рассказала, почему к видеотренировкам не нужно относиться как к способу похудеть, но выполнять их все равно стоит, — и поделилась тремя легкими и быстрыми комплексами упражнений.



Фото: instagram.com/vv_profitness/

Можно ли похудеть с помощью видеотренировок?

— Как бы я ни любила фитнес и физические нагрузки, помните, что «пресс делается на кухне». И я бы добавила «в кровати во время сна». Для того, чтобы избавиться от «складок», «лишнего жира» и «животика» необходим комплексный подход: регулярные тренировки, сбалансированное питание, качественный сон и стресс-менеджмент. Тогда Вы точно увидите результат!

Нам всем пора запомнить одну простую истину. Есть фитнес в виде тренировок, а есть питание. Фитнес — это про движение, про хорошее самочувствие и про здоровье. Регулярно занимаясь фитнесом, вы обязательно увидите положительные изменения в вашем теле. Но фитнес не равно похудение.

Питание — это про похудение. Если вы превышаете вашу суточную норму калорий и потребляете, таким образом, больше энергии, чем вы расходуете, то наберете вес. Если расходуете больше энергии, чем потребляете в виде пищи, худеете.

И если вы регулярно тренируетесь, хорошо и осознанно питаетесь, но при этом мало спите и/или испытываете постоянный стресс, то, поверьте, это отразиться на вашем внешнем виде и самочувствии. Во время сна выделяется соматотропин, гормон роста, который помогает нам восстанавливаться. И это особо актуально для тех, кто любит физические нагрузки. Не будете достаточно спать, будете чувствовать отечность, тяжесть в теле, голод. Такой же негативный эффект будет оказывать и наличие хронических стрессов в вашей жизни.

Поэтому я очень советую перестать воспринимать тренировки как способ похудеть. А сфокусироваться на тех бесконечных преимуществах, которые вы получаете, когда двигаетесь. Физическая активность дарит вам энергию, помогает легче справляться со стрессовыми ситуациями, повышает уверенность в себе и своих силах. Для меня регулярные тренировки, даже на 10−15 минут, — это своего рода инвестиция в будущее, признание в любви своему телу, источник силы. Пока не попробуешь, не прочувствуешь!

Три короткие тренировки, чтобы проработать тело, не выходя из дома

Быстрая и эффективная 10-минутная зарядка разогреет и мобилизирует составы, приятно потянет мышцы и даст энергию на весь день. Эта короткая тренировка хороша не только утром, но и как разминка перед тренировкой или как динамичная пауза, если вы долго сидите за компьютером или телефоном.

Эта 10-минутная тренировка рук сделает их подтянутыми, сильными и красивыми. Мы проработаем бицепсы, трицепсы, плечи со всех сторон и углов. И нет, вы не «перекачаетесь», вы получите сексуальные и стройные руки.

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