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Предлагаем  принять  участие  в  весенней  посадке  деревьев  и  кустарников!

26.03.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В 2020 году кампания «Обустроим малую родину» посвящена 75­летию Великой Победы. Наши отцы и деды передали нам в наследство чистые озера, полноводные реки, здоровые леса и дубравы, мы просто обязаны сохранить природу и окружающую среду для будущих поколений.

Приглашаем граждан принять участие и узнать, каким способом каждый может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, озеленение Кировщины! Ждем от вас предложений по посадке деревьев и кустарников с указанием места общего пользования города и населенных пунктов района.

Совместно с ответственными районными службами будут определены места для посадки, количество посадочного материала, в том числе и предложенные гражданами нашего района, города.

О времени организации осуществления посадок сообщим в СМИ.

Аккредитацияпо тел.: 77­5­17, 77­5­15.

Татьяна Ланкуть, главный специалист районной инспекции ПРиООС.

 
 
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В 2020 году кампания «Обустроим малую родину» посвящена 75­летию Великой Победы. Наши отцы и деды передали нам в наследство чистые озера, полноводные реки,...
 
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