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Бросил машину под Слуцком и пропал — волонтеры ищут жителя Солигорского района

26.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Бросил машину под Слуцком и пропал — волонтеры ищут жителя Солигорского района

Поисково-спасательный отряд «Ангел» разыскивает 35-летнего жителя деревни Листопадовичи Солигорского района Ивана Шепенина, который ночью 6 марта на своем автомобиле уехал из дома, и до сих пор о нем ничего не известно, пишет МЛЫН.

Координатор ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк» Илья Давиденко рассказал:

— О пропаже Ивана Шепенина заявили его родственники. Известно, что мужчина ведет здоровый образ жизни, до этого случая не исчезал. У Ильи есть дочь, которая отдельно живет со своей матерью. Родственники и знакомые допускают, что он мог отправиться на заработки в Россию. 6 марта граница еще была открыта, а мужчина раньше работал в России на стройке. Машину Ильи нашли сотрудники милиции под Слуцком на трассе Р23. В окрестностях поля, лесов нет. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Иван Николаевич Шепенин родился 1 июня 1984 года, проживает в деревне Листопадовичи Солигорского района.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 175 сантиметров, крепкого телосложения, карие глаза, короткие светло-русые волосы.

Особые приметы: большой шрам на груди, левая ступня короче правой, левая икроножная мышцы меньше правой.

Во что был одет мужчина в ночь, когда пропал, — неизвестно.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Ивана Шепенина или видели его, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел. Солигорск-Слуцк»: 8 (029) 677-88-82, 8 (033) 603-88-82. Или по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 6666-033, 8 (033) 6666-856. Либо по телефону 102 в ближайший отдел милиции.

 
 
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Поисково-спасательный отряд «Ангел» разыскивает 35-летнего жителя деревни Листопадовичи Солигорского района Ивана Шепенина, который ночью 6 марта на своем...
 
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