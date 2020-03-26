ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Березино пьяный мужчина угнал VW, а когда протрезвел, то понял, что сделал это зря

26.03.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали мужчину, который в Березино угнал автомобиль, сообщили в УВД Миноблисполкома.


25 марта в милицию обратилась женщина и сообщила, что от дома на улице Октябрьской угнали ее Volkswagen Golf. По ее словам, автомобиль был не заперт, а ключи находились в салоне.

В ходе проведения поисковых мероприятий автомобиль нашли на трассе М4 вблизи деревни Хутор Червенского района. Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый житель райцентра. Мужчину задержали, он дает признательные показания.

Подозреваемый рассказал, что, доехав до Червенского района, он немного протрезвел и осознал глупость своей затеи. Мужчина остановился, забрал из машины 7 пачек сигарет, видеорегистратор и пошел пешком в Березино.

По факту угона следователи возбудили уголовное дело. По изъятым следам назначены дактилоскопическая и трасологическая экспертизы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Ракетный обстрел в Багдаде. Несколько снарядов упали недалеко от посольства США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика