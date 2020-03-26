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В Березино пьяный мужчина угнал VW, а когда протрезвел, то понял, что сделал это зря
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции задержали мужчину, который в Березино угнал автомобиль,
25 марта в милицию обратилась женщина и сообщила, что от дома на улице Октябрьской угнали ее Volkswagen Golf. По ее словам, автомобиль был не заперт, а ключи находились в салоне.
В ходе проведения поисковых мероприятий автомобиль нашли на трассе М4 вблизи деревни Хутор Червенского района. Оперативники установили, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый житель райцентра. Мужчину задержали, он дает признательные показания.
Подозреваемый рассказал, что, доехав до Червенского района, он немного протрезвел и осознал глупость своей затеи. Мужчина остановился, забрал из машины 7 пачек сигарет, видеорегистратор и пошел пешком в Березино.
По факту угона следователи возбудили уголовное дело. По изъятым следам назначены дактилоскопическая и трасологическая экспертизы.
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По факту угона следователи возбудили уголовное дело.
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