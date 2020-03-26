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Ранние яровые в Брестской и Гомельской областях посеяны почти на 70% площадей

26.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ранние яровые в Брестской и Гомельской областях посеяны почти на 70% площадей, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранние яровые в Брестской и Гомельской областях посеяны почти на 70% площадей
Во время весенних посевных работ

«В этом году нам предстоит провести яровой сев на площади 2,6 млн га. Зерновых мы должны посеять 1,2 млн га, из них ранних — 866 тыс. га. Сегодня почва подготовлена на 54% от необходимого. Сев ранних яровых проведен на площади 200 тыс. га (23% плана). Основные лидеры по севу — Гомельская и Брестская области (почти по 70% от необходимых площадей). Гродненская посеяла 20%, Минская и Могилевская области — практически по 10%. Выходят на сев хозяйства Витебской области», — сказал Владимир Гракун.

Накопление минеральных удобрений составляет почти 130% к уровню 2019 года на аналогичную дату. Работа в этом направлении продолжается. «В сельхозорганизациях в текущем году задействовано 38 тыс. тракторов, 2,5 тыс. посевных агрегатов, 3,5 тыс. сеялок. Готовность техники по данным на 25 марта составляет 95%. Все хозяйства обеспечены топливом. Каждое хозяйство готово к проведению сева в оптимальные сроки», — отметил замминистра.

В этом году сев начался на восемь дней раньше, чем в прошлом. Но погодные условия, в том числе заморозки, сдерживают темпы. «Технические возможности позволяют нам сеять более 5% в день, но из-за погоды мы пока сеем 2-3%. При наступлении благоприятных условий темпы увеличатся», — добавил Владимир Гракун.

Белта

 
 
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Ранние яровые в Брестской и Гомельской областях посеяны почти на 70% площадей, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского...
 
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