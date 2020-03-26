ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога

26.03.2020 17:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выявлять факты незаконной продажи медицинских масок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога

Так, 39-летний минчанин закупил защитные средства через интернет, а затем перепродавал по завышенной цене. Милиционеры изъяли полтысячи масок на сумму 500 рублей. Еще один подобный случай произошел возле рынка «Новый Лебяжий». 37-летний мужчина продавал маски втридорога. У него изъяли 800 штук стоимостью около 650 рублей.

Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Мы продолжаем и сегодня выявлять правонарушения и анализировать складывающуюся обстановку в этой сфере. Рекомендуем гражданам покупать все медицинские препараты, в том числе и защитные маски, перчатки, халаты, антисептики, исключительно в аптеках.

Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога

При перепродаже 5000 медицинских изделий белорусского производства задержан и гражданин России. Правонарушителей привлекли к административной ответственности.

Люди в материале: Ольга Чемоданова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выявлять факты незаконной продажи медицинских масок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский тележурналист перепел песню белорусской группы Relikt
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика