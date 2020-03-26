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Изъяли на сумму 650 рублей. Мужчина продавал медицинские маски втридорога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выявлять факты незаконной продажи медицинских масок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, 39-летний минчанин закупил защитные средства через интернет, а затем перепродавал по завышенной цене. Милиционеры изъяли полтысячи масок на сумму 500 рублей. Еще один подобный случай произошел возле рынка «Новый Лебяжий». 37-летний мужчина продавал маски втридорога. У него изъяли 800 штук стоимостью около 650 рублей.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
При перепродаже 5000 медицинских изделий белорусского производства задержан и гражданин России. Правонарушителей привлекли к административной ответственности.
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выявлять факты незаконной продажи медицинских масок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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