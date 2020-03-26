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Брежнева показала видео в облегающем боди с ветровкой и восхитила поклонников

26.03.2020 18:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брежнева показала видео в облегающем боди с ветровкой и восхитила поклонников

Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала бекстейдж со съемок для журнала Harper’s Bazaar. 

Артистка прыгала и танцевала во время фотосессии, показывая неиссякаемую энергию и хорошее настроение. Она была одета в черное боди с низом в виде велосипедок. Такой наряд она дополнила розовой ветровкой и белыми кроссовками. 

Весенний look подчеркнул стройную фигуру Брежневой. 

Многие поклонники были в восторге. «Какая же вы нереально красивая и крутая», «Какие батарейки вы используете для поддержания такой активности 24/7?», «Какая классная и беззаботная», «Вера – вы вечный двигатель», «Как мне нравится ваша фигура в этом боди», – прокомментировали пост подписчики.

Фото: Instagram @ververa

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Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала бекстейдж со съемок для журнала Harper’s Bazaar.  Артистка прыгала и танцевала во время фотосессии, показывая...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
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