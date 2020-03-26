Брежнева показала видео в облегающем боди с ветровкой и восхитила поклонников

Источник материала: ОНТ

Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала бекстейдж со съемок для журнала Harper’s Bazaar.

Артистка прыгала и танцевала во время фотосессии, показывая неиссякаемую энергию и хорошее настроение. Она была одета в черное боди с низом в виде велосипедок. Такой наряд она дополнила розовой ветровкой и белыми кроссовками.

Весенний look подчеркнул стройную фигуру Брежневой.

Многие поклонники были в восторге. «Какая же вы нереально красивая и крутая», «Какие батарейки вы используете для поддержания такой активности 24/7?», «Какая классная и беззаботная», «Вера – вы вечный двигатель», «Как мне нравится ваша фигура в этом боди», – прокомментировали пост подписчики.

Фото: Instagram @ververa

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