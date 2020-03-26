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Брежнева показала видео в облегающем боди с ветровкой и восхитила поклонников
Источник материала: ОНТ
Вера Брежнева на
Артистка прыгала и танцевала во время фотосессии, показывая неиссякаемую энергию и хорошее настроение. Она была одета в черное боди с низом в виде велосипедок. Такой наряд она дополнила розовой ветровкой и белыми кроссовками.
Весенний look подчеркнул стройную фигуру Брежневой.
Многие поклонники были в восторге. «Какая же вы нереально красивая и крутая», «Какие батарейки вы используете для поддержания такой активности 24/7?», «Какая классная и беззаботная», «Вера – вы вечный двигатель», «Как мне нравится ваша фигура в этом боди», – прокомментировали пост подписчики.
Фото: Instagram @ververa
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