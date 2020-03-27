ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зачем нам Джуд Лоу и Данила Козловский? Топ настоящих красавцев белорусских театров

27.03.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Международный день театра. Хорошо бы по этому поводу сходить на театральную премьеру, да? Но в свете самоизоляции и мер предосторожности предлагаем встретить этот праздник виртуально, в компании самых красивых актеров столичных театров. Безусловно, выборка субъективна. Но мы открыты к диалогу: делитесь в комментариях именами белорусских звезд театра, которые восхищают именно вас. Кто знает, вдруг мы соберем ярких героев и для второй части материала.

Павел Харланчук-Южаков


Фото: instagram.com/pavelkharlanchuk

Стать, улыбка, харизма и талант — боевой комплект этого мужчины, перед которым действительно сложно устоять. Он родился в Гомеле, окончил Белорусскую государственную академию искусств по двум специальностям — «актер» и «режиссер драмы», — с 2010 года служит в Купаловском театре.

До этого Павел Харланчук работал в Национальном академическом театре имени М. Горького, но после участия в акциях оппозиции 2006 года на Октябрьской площади был уволен.

Сегодня любимец публики успешен и востребован в профессии, счастлив в кругу своей большой и дружной семьи. У Павла пятеро детей, двое из которых приемные.

Иван Кушнерук


Фото профиля Ивана на фейсбуке

Представитель молодого актерского поколения Купаловского — Иван Кушнерук — без сомнения, любимец женской половины зрительного зала. За пять лет работы в стенах театра он успел сыграть более десяти центральных ролей и принять участие в успешных проектах на альтернативных площадках.

Еще во время учебе в Академии искусств на него обратил внимание известный режиссер Николай Пинигин. Сегодня он часто задействует актера в своих спектаклях.

Оценить актерский талант (ну и внешние данные тоже) советуем в спектаклях «Першы», «Кароль Лір» и «Стражи Тадж-Махала».

Сергей Чекерес


Фото: instagram.com/sergeychekeres

Сергей Чекерес — лицо Национального академического театра имени М.Горького. Высокий, стройный, длинноволосый, этот актер способен очаровать с первой минуты спектакля.

Актер родился в Кривом Роге в семье рабочих. Будущий артист был прилежным мальчиком, хорошо учился в школе и занимался спортом. Об актерской профессии он даже не мечтал. Но на одном из школьных вечеров Сергея Чекереса заметили и пригласили участвовать в новогоднем спектакле для детей. После премьеры в ДК металлургов руководитель драмкружка порекомендовала поступать в Киевский театральный институт, что он и сделал.

«По семейным обстоятельствам» — женился на белоруске Марине Третьяковой (дирижер в Белорусском государственном академическом музыкальном театре) — актер переехал в Минск и с 1997 года служит в столичном театре. На его счету множество ролей, среди которых — герои-любовники, герцоги, лорды, идеальные мужья, итальянские маски.

Владимир Громов


Фото: instagram.com/gromov7576

Заслуженного артиста Беларуси Владимира Громова поклонники без труда узнают по бархатному голосу. Баритон Большого театра Беларуси родился в музыкальной семье: отец — музыкант, мать — певица. Артист признается, что его сильно тянуло к родителям: он тайком подглядывал за мамой, когда та распевалась дома у фортепиано, и неустанно занимался с отцом игрой на гитаре.

Встреча с академическим вокалом случилась, как ни странно, в армии. Именно во время службы Владимир стал солистом-гитаристом в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил, в составе которого были танцевальный коллектив, оркестр и хор. «Меня прослушали и определили в хор. А через некоторое время предложили заниматься вокалом и начали отпускать на уроки в сектор педпрактики в консерватории», — вспоминает солист Большого.

Сегодня Владимир Громов блистает в партиях Князя Игоря, Риголетто, Скарпиа и многих других. А услышав хоть раз партию Макбета в его исполнении, остаться равнодушным к его таланту просто невозможно.

Эвен Капитен

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Even Capitaine (@even_capitaine) 1 Ноя 2019 в 10:21 PDT

Француз по происхождению Эвен Капитен в рекордные сроки стал солистом балетной труппы Большого театра Беларуси. В кордебалете он пробыл всего неделю — стремительный взлет, не правда ли? Его талант, харизму, отличные физические и внешние данные еще во время учебы в Хореографическом колледже заметил главный балетмейстер театра Юрий Троян.

За семь лет жизни в Минске Эвен сумел приспособиться к резким переменам погоды, полюбил прогулки по историческому центру, столичные дворики и скверы. Особая радость для артиста — любимый зритель в зале. На спектакли с его участием часто прилетает мама Корин.

«Она счастлива, что я нашел свое призвание и обрел место в жизни», — говорит Капитен.

Сегодня солист балета занят в 17 спектаклях текущего репертуара. Особенно Эвен хорош в дуэтах с Людмилой Уланцевой. Балет «Кармен-сюита» — яркое тому подтверждение.

Андрей Бибиков


Фото: instagram.com/andrey_bibikov

Яркий, броский, энергичный Андрей Бибиков знаком столичному зрителю не только по работе в Новом драматическом театре, но и по преподаванию курсов речевого имиджа. Достаточно только один раз увидеть истории в инстаграме, как проходят занятия, никаких сомнений не остается: молодой человек заряжен на все 100%.

Одна из самых талантливых актерских работ Андрея на театральной сцене — роль Казимира в спектакле «Из жизни ископаемых». Обязательно обратите внимание.

Актер женат на красавице-телеведущей Наталье Бибиковой, вместе они воспитывают очаровательного сына.

Дмитрий Давидович


Фото: instagram.com/davidovich__d

Романтичный и улыбчивый Дмитрий Давидович с раннего детства интересовался театром, поэтому выбор профессии для него был очевиден. Он успешно окончил Белорусский государственный университет культуры и искусства и поступил на службу в один из самых популярных театров Минска — Республиканский театр белорусской драматургии.

Сегодня в послужном списке артиста есть работы в кино и рекламе.

Особый интерес вызывает его последняя работа на альтернативной площадке ОК16 в спектакле «Сережа очень тупой». Как только закончится пандемия, обязательно купите билет.

Николай Стонька

Представитель эдакого «мечтательного» амплуа и красавец актер Республиканского театра белорусской драматургии — Николай Стонька. С новой стороны он открылся в премьере этого театрального сезона «Сірожа», где сыграл модного пижона Гену в штанах-клеш.

На вопрос «Кто такой Николай Стонька?» актер искренне отвечает «я человек, я белорус». Счастливым его делает время, проведенное с семьей, и прогулки в одиночестве. Ну чем не герой романа прошлого столетия?

А еще актер ведет юмористический блог @Doraga&Bagata, где вместе с коллегами записывает занятные видео под общим лого «Абшчэніе на уравне трэцева патсазнацільнава езыка».

Антон Жуков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Anton Zhukov (@zhukovantuk) 8 Сен 2019 в 5:06 PDT

Без типажа «блондин с голубыми глазами» невозможно представить ни один список красавцев. В белорусском театральном мире это место занято Антоном Жуковым.

Молодой актер Театра-студии киноактера активно работает в полном метре. Его фильмография насчитывает более пятидесяти работ.

Театральный список пока не настолько богат, но зато достаточно многообещающ. Зрители и критики сходятся в своих положительных оценках сыгранных Антоном ролей в спектаклях «Фальшивая нота» и «Гэта мы». Почему бы и вам не составить свое мнение о молодом актере?

Илья Сотиков


Фото: instagram.com/sotikov_ilya

Актера Театра кукол Илью Сотикова трудно не заметить даже в тени его персонажей — кукол. Высокий, стройный, харизматичный, он легко завладевает вниманием зрителя. Приятный тембр и умение вести себя на сцене служат отличным подспорьем и в организации праздников. Илья Сотиков нередко ведет частные мероприятия, отзывы о его работе сплошь положительные.

Талант драматического актера открылся зрителю в спектакле «Пансион Belvedere», который стоит увидеть каждому. В нем он исполняет роль престарелого ученого, не лишенного романтизма.

Илья безумно влюблен в свою жену, о чем регулярно напоминает своим подписчикам в инстаграме. Поэтому только любуемся и восхищаемся на расстоянии!

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый аттракцион установят в парке имени Горького в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика