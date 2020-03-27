Зачем нам Джуд Лоу и Данила Козловский? Топ настоящих красавцев белорусских театров

Источник материала: Tut.by

Сегодня Международный день театра. Хорошо бы по этому поводу сходить на театральную премьеру, да? Но в свете самоизоляции и мер предосторожности предлагаем встретить этот праздник виртуально, в компании самых красивых актеров столичных театров. Безусловно, выборка субъективна. Но мы открыты к диалогу: делитесь в комментариях именами белорусских звезд театра, которые восхищают именно вас. Кто знает, вдруг мы соберем ярких героев и для второй части материала.

Павел Харланчук-Южаков



Фото: instagram.com/pavelkharlanchuk

Стать, улыбка, харизма и талант — боевой комплект этого мужчины, перед которым действительно сложно устоять. Он родился в Гомеле, окончил Белорусскую государственную академию искусств по двум специальностям — «актер» и «режиссер драмы», — с 2010 года служит в Купаловском театре.

До этого Павел Харланчук работал в Национальном академическом театре имени М. Горького, но после участия в акциях оппозиции 2006 года на Октябрьской площади был уволен.

Сегодня любимец публики успешен и востребован в профессии, счастлив в кругу своей большой и дружной семьи. У Павла пятеро детей, двое из которых приемные.

Иван Кушнерук



Фото профиля Ивана на фейсбуке

Представитель молодого актерского поколения Купаловского — Иван Кушнерук — без сомнения, любимец женской половины зрительного зала. За пять лет работы в стенах театра он успел сыграть более десяти центральных ролей и принять участие в успешных проектах на альтернативных площадках.

Еще во время учебе в Академии искусств на него обратил внимание известный режиссер Николай Пинигин. Сегодня он часто задействует актера в своих спектаклях.

Оценить актерский талант (ну и внешние данные тоже) советуем в спектаклях «Першы», «Кароль Лір» и «Стражи Тадж-Махала».

Сергей Чекерес



Фото: instagram.com/sergeychekeres

Сергей Чекерес — лицо Национального академического театра имени М.Горького. Высокий, стройный, длинноволосый, этот актер способен очаровать с первой минуты спектакля.

Актер родился в Кривом Роге в семье рабочих. Будущий артист был прилежным мальчиком, хорошо учился в школе и занимался спортом. Об актерской профессии он даже не мечтал. Но на одном из школьных вечеров Сергея Чекереса заметили и пригласили участвовать в новогоднем спектакле для детей. После премьеры в ДК металлургов руководитель драмкружка порекомендовала поступать в Киевский театральный институт, что он и сделал.

«По семейным обстоятельствам» — женился на белоруске Марине Третьяковой (дирижер в Белорусском государственном академическом музыкальном театре) — актер переехал в Минск и с 1997 года служит в столичном театре. На его счету множество ролей, среди которых — герои-любовники, герцоги, лорды, идеальные мужья, итальянские маски.

Владимир Громов



Фото: instagram.com/gromov7576

Заслуженного артиста Беларуси Владимира Громова поклонники без труда узнают по бархатному голосу. Баритон Большого театра Беларуси родился в музыкальной семье: отец — музыкант, мать — певица. Артист признается, что его сильно тянуло к родителям: он тайком подглядывал за мамой, когда та распевалась дома у фортепиано, и неустанно занимался с отцом игрой на гитаре.

Встреча с академическим вокалом случилась, как ни странно, в армии. Именно во время службы Владимир стал солистом-гитаристом в Ансамбле песни и танца Вооруженных сил, в составе которого были танцевальный коллектив, оркестр и хор. «Меня прослушали и определили в хор. А через некоторое время предложили заниматься вокалом и начали отпускать на уроки в сектор педпрактики в консерватории», — вспоминает солист Большого.

Сегодня Владимир Громов блистает в партиях Князя Игоря, Риголетто, Скарпиа и многих других. А услышав хоть раз партию Макбета в его исполнении, остаться равнодушным к его таланту просто невозможно.

Эвен Капитен

Француз по происхождению Эвен Капитен в рекордные сроки стал солистом балетной труппы Большого театра Беларуси. В кордебалете он пробыл всего неделю — стремительный взлет, не правда ли? Его талант, харизму, отличные физические и внешние данные еще во время учебы в Хореографическом колледже заметил главный балетмейстер театра Юрий Троян.

За семь лет жизни в Минске Эвен сумел приспособиться к резким переменам погоды, полюбил прогулки по историческому центру, столичные дворики и скверы. Особая радость для артиста — любимый зритель в зале. На спектакли с его участием часто прилетает мама Корин.

«Она счастлива, что я нашел свое призвание и обрел место в жизни», — говорит Капитен.

Сегодня солист балета занят в 17 спектаклях текущего репертуара. Особенно Эвен хорош в дуэтах с Людмилой Уланцевой. Балет «Кармен-сюита» — яркое тому подтверждение.

Андрей Бибиков



Фото: instagram.com/andrey_bibikov

Яркий, броский, энергичный Андрей Бибиков знаком столичному зрителю не только по работе в Новом драматическом театре, но и по преподаванию курсов речевого имиджа. Достаточно только один раз увидеть истории в инстаграме, как проходят занятия, никаких сомнений не остается: молодой человек заряжен на все 100%.

Одна из самых талантливых актерских работ Андрея на театральной сцене — роль Казимира в спектакле «Из жизни ископаемых». Обязательно обратите внимание.

Актер женат на красавице-телеведущей Наталье Бибиковой , вместе они воспитывают очаровательного сына.

Дмитрий Давидович



Фото: instagram.com/davidovich__d

Романтичный и улыбчивый Дмитрий Давидович с раннего детства интересовался театром, поэтому выбор профессии для него был очевиден. Он успешно окончил Белорусский государственный университет культуры и искусства и поступил на службу в один из самых популярных театров Минска — Республиканский театр белорусской драматургии.

Сегодня в послужном списке артиста есть работы в кино и рекламе.

Особый интерес вызывает его последняя работа на альтернативной площадке ОК16 в спектакле «Сережа очень тупой». Как только закончится пандемия, обязательно купите билет.

Николай Стонька

Представитель эдакого «мечтательного» амплуа и красавец актер Республиканского театра белорусской драматургии — Николай Стонька. С новой стороны он открылся в премьере этого театрального сезона «Сірожа», где сыграл модного пижона Гену в штанах-клеш.

На вопрос «Кто такой Николай Стонька?» актер искренне отвечает «я человек, я белорус». Счастливым его делает время, проведенное с семьей, и прогулки в одиночестве. Ну чем не герой романа прошлого столетия?

А еще актер ведет юмористический блог @Doraga&Bagata, где вместе с коллегами записывает занятные видео под общим лого «Абшчэніе на уравне трэцева патсазнацільнава езыка».

Антон Жуков

Без типажа «блондин с голубыми глазами» невозможно представить ни один список красавцев. В белорусском театральном мире это место занято Антоном Жуковым.

Молодой актер Театра-студии киноактера активно работает в полном метре. Его фильмография насчитывает более пятидесяти работ.

Театральный список пока не настолько богат, но зато достаточно многообещающ. Зрители и критики сходятся в своих положительных оценках сыгранных Антоном ролей в спектаклях «Фальшивая нота» и «Гэта мы». Почему бы и вам не составить свое мнение о молодом актере?

Илья Сотиков



Фото: instagram.com/sotikov_ilya

Актера Театра кукол Илью Сотикова трудно не заметить даже в тени его персонажей — кукол. Высокий, стройный, харизматичный, он легко завладевает вниманием зрителя. Приятный тембр и умение вести себя на сцене служат отличным подспорьем и в организации праздников. Илья Сотиков нередко ведет частные мероприятия, отзывы о его работе сплошь положительные.

Талант драматического актера открылся зрителю в спектакле «Пансион Belvedere», который стоит увидеть каждому. В нем он исполняет роль престарелого ученого, не лишенного романтизма.

Илья безумно влюблен в свою жену, о чем регулярно напоминает своим подписчикам в инстаграме. Поэтому только любуемся и восхищаемся на расстоянии!