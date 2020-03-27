Виктория Бекхэм опубликовала фото без макияжа – поклонники ее не узнали

Источник материала: ОНТ

45-летняя британская модель, певица и актриса Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте селфи, на котором позирует без макияжа и укладки. Подписчики звезды обратили внимание на ее безупречный внешний вид.

Бекхэм тщательно следит за кожей, регулярно очищает и увлажняет ее, наносит маски, а также часто использует роликовый массажер. Он помогает придать овалу лица более четкий контур.

Подписчики Виктории отметили, что ее кожа сияет, и звезда выглядит значительно моложе своих лет. «Девочка-подросток», «Красивая, как всегда», «До сих пор такая молодая и красивая даже без макияжа», «Вы выглядите восхитительно», «Ваша кожа выглядит потрясающе», – написали в комментариях.

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