|
Социально-экономическое развитие Пинска стало главной темой заседания Брестского облисполкома
27.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На заседании, которое проходило в режиме видеоконференции, рассматривалась ситуация в экономике Пинска. В соответствии с поручением Главы государства и решением правительства город входит в число регионов ускоренного социально-экономического развития. С этой целью здесь разработан комплексный план мероприятий, на реализацию которых в прошлом году было направлено Br172,1 млн (122,5% к плану), в том числе почти треть этих инвестиций (Br60,7 млн) — в промышленность.
Однако по итогам работы за прошлый год город не достиг запланированных показателей, а планы в большинстве своем остались нереализованными. В первую очередь причина кроется в снижении объемов промышленного производства и нестабильной работе предприятий республиканской подчиненности, на долю которых приходится около 80% городских объемов производства. Одно из таких — Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод.
Он поручил находившимся в студии Совмина руководителям министерств, концернов и ведомств провести инвентаризацию бизнес-планов предприятий, которые находятся в их подчинении.
Игорь Петришенко отметил, что не должно быть деления предприятий на своих и чужих, местных и республиканских, частных и государственных.
Участники заседания затронули различные аспекты экономики города, обратили особое внимание на градообразующие предприятия. Акцент был сделан на ключевых вопросах, от решения которых напрямую зависит развитие социальной сферы. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис обратил внимание на изменения в составе руководства города.
В заседании приняли участие помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, председатель правления Белкоопсоюза, уполномоченный главы государства по Брестской области Валерий Иванов.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Власти Пинска должны делать ставку на загрузку промышленных предприятий и развитие туризма, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко вчера на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)