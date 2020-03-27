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Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

27.03.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Использовать экономные подходы и оптимизировать нормы. Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, в ближайшее время, а точнее после выборов, нужно пересмотреть подходы к строительству. Нормы не должны быть избыточными. Но при этом не должна пострадать безопасность людей.

Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

Предприятие «Белгипс» единственное в стране производит строительные материалы из гипса. Здесь выпускают несколько видов продукции.

Президенту доложили о выполнении поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере.

Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я поручил, чтобы в течение определенного времени всю нормативно-правовую базу – от инструкций до законов – перелопатили и перешли на европейские стандарты. Слушайте, европейцы – не дураки: строят легко, просто. Вот, пожалуйста – навес. Ну, наверное, европейский стандарт. Все очень просто. Нет, у нас вместо легких конструкций балки, железобетон. Закрыть, перекрыть… И все это было занормировано, все это было в законах.

Пустотой занимались, тратили огромные деньги. Тогда была поставлена задача (наверное, лет 10-12 назад) пересмотреть все законодательство и перейти на лучшие мировые стандарты, чтобы проще было застройщикам, чтобы проще было арендаторам, арендодателям и строителям в том числе. Надо вернуться серьезно к этому вопросу, и не дай бог министерство и Кухарев не смогут нам ответить хоть на один вопрос в плане устранения всяких барьеров, препятствий в строительной отрасли.

Много сделано, я не спорю. Но жалуются, что еще есть ненужные проблемы, которые мы искусственно создаем. Надо раскрепостить людей. Там, где нужно, где угроза жизни человеку, где дети и прочее, жилье, надо строить безопасно. Надо строить и контролировать. Везде это должно быть. Но излишеств быть не должно.

Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

Александр Лукашенко ознакомился с результатами работы предприятия, особенностями производства строительных материалов из гипса. Ранее производство располагалось в Минске, но в 2019 году переехало на новую площадку – в агрогородок Гатово. На старом месте «Белгипс» хочет построить жилой квартал. Здесь получат арендные квартиры и сотрудники предприятия.

Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

Александр Лукашенко, посещая «Белгипс»: «Пустотой занимались, тратили огромные деньги»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Использовать экономные подходы и оптимизировать нормы. Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», сообщили в программе Новости «24...
 
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