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За чей счёт в Минске будут обновлять детские площадки?
Источник материала: СТВ
Существенная часть дворов – это детское оборудование. Где и как будут проводиться работы по ремонту и замене элементов, рассказываем в программе
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
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Существенная часть дворов – это детское оборудование. Где и как будут проводиться работы по ремонту и замене элементов, рассказываем в программе «Большой город».
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