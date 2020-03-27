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За чей счёт в Минске будут обновлять детские площадки?

27.03.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Существенная часть дворов – это детское оборудование. Где и как будут проводиться работы по ремонту и замене элементов, рассказываем в программе «Большой город».

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В период весеннего месячника планируется выполнение работ по ремонт и покраске детского игрового оборудования. Также в этом году запланированы работы по замене детского оборудования, у которого прошел срок эксплуатации, и которое морально устарело.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Во многих ли дворах произойдет такая замена, и за чей счет?

Анастасия Воробьёва:
Замена оборудования планируется в этом году – около 500 единиц заменить. Оборудование будет меняться как за бюджетные средства, так и с привлечением внебюджетных источников. Это привлекаются средства – как субъектов хозяйствования, так и население активно участвует в приобретении оборудования.

Люди в материале: Анастасия Воробьева, Екатерина Забенько

 
 
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Существенная часть дворов – это детское оборудование. Где и как будут проводиться работы по ремонту и замене элементов, рассказываем в программе «Большой город».
 
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