﻿ Президент хочет освободить от возмещения ущерба природе тех, в ком страна особо нуждается. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент хочет освободить от возмещения ущерба природе тех, в ком страна особо нуждается

27.03.2020 14:24 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый указ президента может разрешить специальной комиссии освобождать юридических и физических лиц от выплат за ущерб, нанесенный окружающей среде. Документ создан для тех, чье материальное благосостояние или бизнес могут пострадать в результате этих выплат, а также с целью сохранения и развития значимых для страны предприятий.

Президент хочет освободить от возмещения ущерба природе тех, в ком страна особо нуждается

Общественное обсуждение указа началось 18 марта, а закончится уже в эту субботу. Экоактивисты считают, что указ создаст почву для развития коррупции.

О чем указ?

Указ предполагает создание специальной Межведомственной комиссии, которая будет утверждаться Совмином и возглавляться его зампредом, курирующим вопросы охраны окружающей среды.

На рассмотрение комиссии могут быть поданы ходатайства в отношении сумм от 100 базовых величин — для юридических лиц; от 10 базовых величин — для граждан и индивидуальных предпринимателей. В ходатайстве нужно обосновать, как возмещение ущерба может отразиться на экономическом состоянии юридического лица, или сведения о том, каких значимых для РБ результатов лицо обязуется достигнуть в случае освобождения от возмещения вреда. А в случае принятия комиссией решения в его пользу — в течение года отчитаться о достигнутых результатах. К ходатайству прилагаются годовая бухгалтерская, финансовая отчетность, справка об основных экономических показателях заявителя (для юрлиц), справка о зарплате (для физлиц).

Комиссия вправе освободить лицо только от возмещения материального ущерба, но не от административной (штраф) или уголовной ответственности за причиненный вред.

Что думают экоактивисты?

— Фактически предлагается создать механизм, допускающий отступление как от принципа неотвратимости ответственности, так и от принципа равенства всех перед законом, — комментирует указ «Зеленому порталу» Григорий Федоров, юрист ОО «Экодом».

Президент хочет освободить от возмещения ущерба природе тех, в ком страна особо нуждается

Он отмечает, что в обсуждаемом проекте указа критерии освобождения от возмещения вреда крайне размыты. Это среди прочего порождает и коррупционные риски.

 Поскольку действующее законодательство уже содержит механизмы смягчения ответственности исходя из финансового состояния виновного лица, целесообразность введения предлагаемого проектом указа механизма находится под большим вопросом, — говорит юрист.

Активисты указывают на то, что порядок освобождения от ответственности правонарушителя существует и сейчас, но это происходит по решению суда. А указ президента вводит внесудебный порядок освобождения от ответственности.

— Если компания банкрот или у физлица последние деньги — этот вопрос можно решить и сейчас. А этот документ создает почву для коррупции, — говорит Александр Винчевский, председатель общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Активисты подготовили коллективное письмо в Администрацию президента и в Министерство природных ресурсов и окружающей среды, в котором выступили против вступления указа в силу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Новый указ президента может разрешить специальной комиссии освобождать юридических и физических лиц от выплат за ущерб, нанесенный окружающей среде. Документ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Да канца тыдня будзе цёпла, а потым…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика