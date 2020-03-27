Президент хочет освободить от возмещения ущерба природе тех, в ком страна особо нуждается

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый указ президента может разрешить специальной комиссии освобождать юридических и физических лиц от выплат за ущерб, нанесенный окружающей среде. Документ создан для тех, чье материальное благосостояние или бизнес могут пострадать в результате этих выплат, а также с целью сохранения и развития значимых для страны предприятий.





Общественное обсуждение указа началось 18 марта, а закончится уже в эту субботу. Экоактивисты считают, что указ создаст почву для развития коррупции.

О чем указ?

Указ предполагает создание специальной Межведомственной комиссии, которая будет утверждаться Совмином и возглавляться его зампредом, курирующим вопросы охраны окружающей среды.

На рассмотрение комиссии могут быть поданы ходатайства в отношении сумм от 100 базовых величин — для юридических лиц; от 10 базовых величин — для граждан и индивидуальных предпринимателей. В ходатайстве нужно обосновать, как возмещение ущерба может отразиться на экономическом состоянии юридического лица, или сведения о том, каких значимых для РБ результатов лицо обязуется достигнуть в случае освобождения от возмещения вреда. А в случае принятия комиссией решения в его пользу — в течение года отчитаться о достигнутых результатах. К ходатайству прилагаются годовая бухгалтерская, финансовая отчетность, справка об основных экономических показателях заявителя (для юрлиц), справка о зарплате (для физлиц).

Комиссия вправе освободить лицо только от возмещения материального ущерба, но не от административной (штраф) или уголовной ответственности за причиненный вред.

Что думают экоактивисты?

— Фактически предлагается создать механизм, допускающий отступление как от принципа неотвратимости ответственности, так и от принципа равенства всех перед законом, — комментирует указ «Зеленому порталу» Григорий Федоров, юрист ОО «Экодом».





Он отмечает, что в обсуждаемом проекте указа критерии освобождения от возмещения вреда крайне размыты. Это среди прочего порождает и коррупционные риски.

— Поскольку действующее законодательство уже содержит механизмы смягчения ответственности исходя из финансового состояния виновного лица, целесообразность введения предлагаемого проектом указа механизма находится под большим вопросом, — говорит юрист.

Активисты указывают на то, что порядок освобождения от ответственности правонарушителя существует и сейчас, но это происходит по решению суда. А указ президента вводит внесудебный порядок освобождения от ответственности.

— Если компания банкрот или у физлица последние деньги — этот вопрос можно решить и сейчас. А этот документ создает почву для коррупции, — говорит Александр Винчевский, председатель общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Активисты подготовили коллективное письмо в Администрацию президента и в Министерство природных ресурсов и окружающей среды, в котором выступили против вступления указа в силу.