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Президент хочет освободить от возмещения ущерба природе тех, в ком страна особо нуждается
27.03.2020 14:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
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О чем указ?
Указ предполагает создание специальной Межведомственной комиссии, которая будет утверждаться Совмином и возглавляться его зампредом, курирующим вопросы охраны окружающей среды.
На рассмотрение комиссии могут быть поданы ходатайства в отношении сумм от 100 базовых величин — для юридических лиц; от 10 базовых величин — для граждан и индивидуальных предпринимателей. В ходатайстве нужно обосновать, как возмещение ущерба может отразиться на экономическом состоянии юридического лица, или сведения о том, каких значимых для РБ результатов лицо обязуется достигнуть в случае освобождения от возмещения вреда. А в случае принятия комиссией решения в его пользу — в течение года отчитаться о достигнутых результатах. К ходатайству прилагаются годовая бухгалтерская, финансовая отчетность, справка об основных экономических показателях заявителя (для юрлиц), справка о зарплате (для физлиц).
Комиссия вправе освободить лицо только от возмещения материального ущерба, но не от административной (штраф) или уголовной ответственности за причиненный вред.
Что думают экоактивисты?
— Фактически предлагается создать механизм, допускающий отступление как от принципа неотвратимости ответственности, так и от принципа равенства всех перед законом, —
Он отмечает, что в обсуждаемом проекте указа критерии освобождения от возмещения вреда крайне размыты. Это среди прочего порождает и коррупционные риски.
— Поскольку действующее законодательство уже содержит механизмы смягчения ответственности исходя из финансового состояния виновного лица, целесообразность введения предлагаемого проектом указа механизма находится под большим вопросом, — говорит юрист.
Активисты указывают на то, что порядок освобождения от ответственности правонарушителя существует и сейчас, но это происходит по решению суда. А указ президента вводит внесудебный порядок освобождения от ответственности.
— Если компания банкрот или у физлица последние деньги — этот вопрос можно решить и сейчас. А этот документ создает почву для коррупции, — говорит Александр Винчевский, председатель общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
Активисты подготовили коллективное письмо в Администрацию президента и в Министерство природных ресурсов и окружающей среды, в котором выступили против вступления указа в силу.
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Новый указ президента может разрешить специальной комиссии освобождать юридических и физических лиц от выплат за ущерб, нанесенный окружающей среде. Документ...
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