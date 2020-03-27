Прокуратура потребовала законсервировать усадебный комплекс Совейки в Ляховичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Ляховичского района потребовала принять меры по консервации дворцово-паркового ансамбля XIX века Совейки, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.





Центральным строением комплекса бывшей усадьбы Новицких в деревне Совейки является усадебный дом. Это одноэтажное здание на высоком фундаменте с выраженными чертами классицизма. Также комплекс включает в себя въездную аллею, партер, парк и водоем. Историко-культурная ценность находится под охраной государства. Между тем территория, на которой расположен объект, зарастает сорной растительностью. Из-за угрозы обрушения необходимо закрыть доступ в здание.

Похожая ситуация наблюдалась и на территории усадебного дома конца XIX века в деревне Ястрембель Барановичского района. На момент проверки двухэтажное строение с четырехъярусной шатровой башней имело значительные повреждения - разбитые оконные проемы, разрушенное крыльцо, обветшалые элементы конструкций. При этом на объект могли свободно попасть посторонние. По требованию прокурора приняты меры по наведению порядка на территории историко-культурной ценности.

Во время прокурорской проверки выявлены и другие факты нарушения законодательства об охране историко-культурного наследия. Так, прокуроры обратили внимание на необходимость установления охранных досок на объектах в Жабинковском и Барановичском районах, соблюдения требований по изготовлению и подписанию охранных обязательств, разработке проектной документации зон охраны на объекты с режимами их содержания. "Этот вопрос особенно актуален, поскольку из-за отсутствия таких проектов невозможно установить определенные ограничения при производстве работ вблизи объектов. В настоящее время в Брестской области разработано всего 56 проектов зон охраны на 337 историко-культурных ценностей", - отметили в прокуратуре .

По выявленным нарушениям внесены акты прокурорского реагирования. Работа по мониторингу соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия продолжается.

Всего на территории Брестской области в Государственном списке историко-культурных ценностей числится 774 объекта, в том числе памятники архитектуры (343), археологии (149), истории (233), искусства (7), градостроительства (4).