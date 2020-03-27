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Стартовала районная патриотическая акция «Память народа в надежных руках молодых»

27.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В марте 2020 года стартовала районная патриотическая акция «Память народа в надежных руках молодых», посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Стартовала районная патриотическая акция «Память народа в надежных руках молодых»

В рамках акции учащимся предлагается вместе с родителями или педагогами найти информацию о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, создать рукописный альбом, изготовить звезду с их фотографиями и данными, снять видеоролик о ветеране войны с его интервью.

Акция проходит в период с марта по 29 апреля. Подведение итогов состоится на фестивале «Наследники Великой Победы», который будет проводиться 2 мая в Уваровичском центре детского творчества.

Подробнее об акции можно узнать на сайте Уваровичского ЦДТ: https://cdt-uvarovichi.schools.by

 
 
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В марте 2020 года стартовала районная патриотическая акция «Память народа в надежных руках молодых», посвященная 75-летию Победы советского народа в...
 
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