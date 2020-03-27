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Банкам посоветовали повысить лимиты по безналичным платежам без пин-кода. Сумма может вырасти до 100 рублей

27.03.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нацбанк рекомендовал банкам повысить лимиты по безналичным платежам в организациях торговли, при которых не нужно вводить пин-код на платежном терминале. Копия письма, которое регулятор направил в банки по списку, есть в распоряжении редакции. Нацбанк предлагает пойти на такие меры для того, чтобы «минимализировать контакты между гражданами» в неблагоприятной эпидемиологической обстановке.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Нацбанк рекомендует при определении суммы, при которой не нужно будет вводить пин-код, руководствоваться средним чеком в объекте торговли, а также тем, насколько необходимо сократить время взаимодействия покупателя с банковским (кассовым) оборудованием и нахождения покупателя в торговом зале.

При этом банкам советуют учитывать такие нюансы, оборудован ли торговый объект системой видеонаблюдения, его расположение и проходимость, а также ассортимент товаров.

Сейчас лимиты колеблются в пределах 20−25 рублей в зависимости от платежной системы и банков. В отдельных случаях банки и торговые сети договариваются о повышении этих лимитов.

Тем временем платежная система Mastercard анонсировала, что намерена для 29 стран повысить лимиты при бесконтактной оплате, при которых не нужно вводить пин-код. В Беларуси — с 20 до 100 рублей.

«С момента внедрения бесконтактной технологии оплаты Mastercard продвигает ее как простой, безопасный и быстрый способ безналичного платежа. Сегодняшнее заявление означает, что не только те, кто уже использует бесконтактную технологию получат еще больше свободы при совершении оплаты тем способом, который они выбирают. Оно также дает дополнительную поддержку людям в условиях повседневных вызовов, перед которыми они оказываются», — прокомментировал Милан Гаудер, исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям Mastercard в Европе.

В этой ситуации считаем необходимым напомнить, что при утере банковской карточки рекомендуется незамедлительно заблокировать ее. Для этого можно обратиться в банк по номеру телефона, который указан на карточке, либо сделать это самостоятельно через мобильное приложение или интернет-банкинг (если банк предоставляет такую возможность).

 
 
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Нацбанк рекомендовал банкам повысить суммы при безналичных расчетах в организациях торговли, при которых не нужно вводить пин-код на платежном терминале. Копия...
 
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