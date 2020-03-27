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У иностранца после общения с минчанкой пропали 500 долларов

27.03.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительница Минска познакомилась с иностранцем на дискотеке, а затем украла у него 500 долларов. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию обратился 25-летний иностранный гражданин. Парень рассказал, что у него пропали деньги, а вероятной правонарушительницей может быть его новая знакомая. 

Выяснилось, что молодой человек отдыхал на дискотеке и там познакомился с девушкой. Спустя какое-то время иностранец предложил продолжить общение в гостинице, где он остановился. Минчанка согласилась. 

Когда юноша уснул, девушка забрала 500 долларов и ушла. В настоящее время 33-летняя подозреваемая задержана, её действиям дана правовая оценка. 

Ранее в Минске студент подозревался в похищении у своего знакомого 74 тысяч долларов.

Деньги парень планировал потратить на девушек – подробности здесь

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Жительница Минска познакомилась с иностранцем на дискотеке, а затем украла у него 500 долларов.  Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию...
 
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