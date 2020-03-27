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У иностранца после общения с минчанкой пропали 500 долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительница Минска познакомилась с иностранцем на дискотеке, а затем украла у него 500 долларов.
Как
Выяснилось, что молодой человек отдыхал на дискотеке и там познакомился с девушкой. Спустя какое-то время иностранец предложил продолжить общение в гостинице, где он остановился. Минчанка согласилась.
Когда юноша уснул, девушка забрала 500 долларов и ушла. В настоящее время 33-летняя подозреваемая задержана, её действиям дана правовая оценка.
Ранее в Минске студент подозревался в похищении у своего знакомого 74 тысяч долларов.
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Новости Беларуси. Жительница Минска познакомилась с иностранцем на дискотеке, а затем украла у него 500 долларов. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в милицию...
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