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Волейболистки «Минчанки» продолжают тренировки несмотря на отмену соревнований

27.03.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» продолжают тренировки несмотря на отмену соревнований

Тренерский штаб принял решение сократить нагрузки: спортсменки тренируются только раз в день. 

В этом сезоне «Минчанка» в российской Суперлиге заняла 10 место и не смогла пробиться в четвертьфинал. Команда должна была сыграть в турнире за места с 9 по 12. В прошлом сезоне, который стал для «Минчанки» дебютным в российской Суперлиге, команда стала десятой. 

«Минчанка» – самая титулованная волейбольная команда в Беларуси. Восемь раз волейболистки становились чемпионками страны, шесть раз выиграли Кубок. В 2018-м году «Минчанка» стала серебряным призёром Кубка ЕКВ.

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Тренерский штаб принял решение сократить нагрузки: спортсменки тренируются только раз в день.  В этом сезоне «Минчанка» в российской Суперлиге заняла 10 место и не...
 
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