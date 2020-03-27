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Волейболистки «Минчанки» продолжают тренировки несмотря на отмену соревнований
Источник материала: ОНТ
Тренерский штаб принял решение сократить нагрузки: спортсменки тренируются только раз в день.
В этом сезоне «Минчанка» в российской Суперлиге заняла 10 место и не смогла пробиться в четвертьфинал. Команда должна была сыграть в турнире за места с 9 по 12. В прошлом сезоне, который стал для «Минчанки» дебютным в российской Суперлиге, команда стала десятой.
«Минчанка» – самая титулованная волейбольная команда в Беларуси. Восемь раз волейболистки становились чемпионками страны, шесть раз выиграли Кубок. В 2018-м году «Минчанка» стала серебряным призёром Кубка ЕКВ.
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Тренерский штаб принял решение сократить нагрузки: спортсменки тренируются только раз в день. В этом сезоне «Минчанка» в российской Суперлиге заняла 10 место и не...
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