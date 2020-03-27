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Анонс свежего номера

28.03.2020 07:02 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 28 марта читайте:

  • чем заинтересовали нашего корреспондента мемуары участника партизанского движения Беларуси?
  • специалист расскажет, кому пенсию могут выплатить досрочно?
  • кого лично поблагодарил в поле и наградил ценными подарками  обком профсоюзов выделил на  .

Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и ЕЩЕ много-много всего интересного!

Кроме подписки, «НК» можно купить в киосках «Союзпечати», магазинах розничной торговли района, в отделениях РУП «Белпочта» и самом здании редакции «НК» (г. Каменец, ул. Советская, 11 (здание ЗАГСа).

Анонс свежего номера

Анонс свежего номера

Author: Редактор сайта

Анонс свежего номера

Редактор сайта

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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 28 марта читайте: чем заинтересовали нашего корреспондента мемуары Сообщение Анонс свежего номера...
 
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