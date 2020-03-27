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Анонс свежего номера
28.03.2020 07:02 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 28 марта читайте:
Только в печатной версии — телепрограмма, актуальные ответы на вопросы жителей района и ЕЩЕ много-много всего интересного!
Кроме
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В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 28 марта читайте: чем заинтересовали нашего корреспондента мемуары Сообщение Анонс свежего номера...
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