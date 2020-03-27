Анонс свежего номера

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В субботнем номере районной газеты «Навіны Камянеччыны» 28 марта читайте:

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