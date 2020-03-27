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Будет мощнее и быстрее. К нам попало «шпионское» фото нового дакаровского МАЗа

27.03.2020 19:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В экспериментальном цеху завода МАЗ идет сборка дакаровских грузовиков следующего поколения. Этот процесс проходит в режиме строгой секретности, и даже работники завода в цех сборки не допускаются. Но нам удалось получить фото из святая святых команды «МАЗ-СПОРТавто».


Неокрашенный пластиковый обвес выглядит не так привлекательно

Несмотря ни на что, команда «МАЗ-СПОРТавто» готовится к новому сезону. В цехах кипит работа над постройкой новых машин. Конечно, процесс создания спортивных грузовиков не похож на заводской конвейер. В цеху стоят рамы с колесами, на которые устанавливают моторы, трансмиссии, навесное оборудование. Работа идет неспешно — это самая настоящая ручная сборка. И цена малейшей ошибки слишком велика.

В новом сезоне примут участие три автомобиля — два капотных и один «бескапотник». По нашей информации, капотные МАЗы оснастят двигателями Gyrtech. Одна из машин получит новую конфигурацию мотора — распредвал, турбина, программное обеспечение будут другими. За счет этих изменений мощность двигателя станет еще выше. В нынешней конфигурации двигатель развивает 1000 «лошадей». Но в погоне за мощностью команда не забывает о надежности.

Осталось дождаться первых гонок, чтобы провести испытание новых машин в боевых условиях. Планировалось, что стартовым этапом станет гонка «Morocco desert challenge», но ее отменили. Это не мешает команде «МАЗ-СПОРТавто» готовиться к сезону в обычном режиме.

 
 
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Команда «МАЗ-СПОРТавто усиленно готовится к новому сезону, хотя пока неясно, когда он начнется. Мы «споймали» новый дакаровский грузовик в процессе его сборки.
 
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