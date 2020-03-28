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Суперподделка. В Пинске нашли фальшивые 100 долларов, которым удивились даже эксперты

28.03.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске при пересчете кассы работник банка обнаружил 100-долларовую купюру с признаками подделки, сообщает «Заря».


Фото: Заря

Сотрудник сообщил о сомнительной купюре в милицию. Банкноту изъяли и передали на экспертизу.

Эксперт заключил, что купюра поддельная. Однако банкнота изготовлена тем же способом печати, что и оригинал, и имеет такие же элементы защиты. В данном случае речь идет о суперподделке.

В экспертной практике такие денежные билеты встречаются редко, отмечают в Госкомитете судебных экспертиз. В прошлом году, например, в Брестской области выявили только одну.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

 
 
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Банкнота изготовлена тем же способом печати, что и оригинал, и имеет такие же элементы защиты.
 
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