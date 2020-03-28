Суперподделка. В Пинске нашли фальшивые 100 долларов, которым удивились даже эксперты

Источник материала: Tut.by

В Пинске при пересчете кассы работник банка обнаружил 100-долларовую купюру с признаками подделки, сообщает «Заря» .



Фото: Заря

Сотрудник сообщил о сомнительной купюре в милицию. Банкноту изъяли и передали на экспертизу.

Эксперт заключил, что купюра поддельная. Однако банкнота изготовлена тем же способом печати, что и оригинал, и имеет такие же элементы защиты. В данном случае речь идет о суперподделке.

В экспертной практике такие денежные билеты встречаются редко, отмечают в Госкомитете судебных экспертиз. В прошлом году, например, в Брестской области выявили только одну.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.