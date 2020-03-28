Школа креатива и экодружественности открылась в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Аналогов проекту, который придумали и воплощают в жизнь четверо брестчан, сегодня нет не то что в Беларуси – на всем постсоветском пространстве. Симбиоз творчества и экологии – вот что собой представляет новая школа, занятия в которой начнутся уже в июне. За парты здесь сядут ребята от 12 лет и старше. А в роли наставников выступят известные в городе «зеленые» активисты и художники.





Идея создания школы, где будут преподаваться не параллельно, а одновременно и взаимосвязанно основы экодружественного образа жизни и креативного мышления, родилась у основателя и руководителя молодежной экологической организации «Время Земли» Григория Терентьева и его правой руки PR-менеджера Дмитрия Пылыпива, имеющих большой опыт проведения различных экологических акций и мероприятий.

– Наша организация неоднократно реализовывала проекты, касающиеся дополнительного образования детей и подростков в сфере экологии и экодружественности, – подчеркивает Григорий Терентьев. – Но нам всегда хотелось сделать такие обучающие программы еще более интересными, чтобы привлечь внимание молодежи к экологическим проблемам. Поэтому и начали сотрудничать с творческими людьми, которые способны сделать учебный процесс более увлекательным и нестандартным.





Инициативу Григория и Дмитрия поддержали две брестские художницы-однофамилицы: Наталия и Юлия Романюк. Первая основала текстильную эко-мастерскую MYSA и регулярно проводит мастер-классы по пошиву шопперов из натуральных материалов. Вторая является куратором городской творческой инициативы Drawa, ведет активную педагогическую деятельность, реализуя вместе со своими воспитанниками ряд творческих проектов. При этом обе девушки активно участвуют в ecо-friendly мероприятиях.

– У всех нас есть опыт работы с детьми и подростками в контексте экологических тем, – говорит Григорий Терентьев. – Поэтому мы придумали такой формат обучения, который будет интересен и понятен молодежи. Занятия пройдут в форме интерактива в неформальной обстановке, где учитель и ученик смогут общаться на равных. А те знания, которыми хотим поделиться, будут преподноситься абсолютно ненавязчиво, в игровой форме. Мы расскажем ребятам, почему сегодня важно отказаться от пластика, носить экосумку, пользоваться многоразовой кружкой и сортировать отходы. Но на все эти бытовые вопросы посмотрим с не совсем обычного ракурса, используя как раз таки творческий подход. – На наших занятиях мы изучим направления лэнд-арта, – добавляет художница Юлия Романюк, – будем делать всевозможные перфомансы на экологическую тему, создавать из природных материалов экоинсталляции, а также изучать растения через процесс рисования. Для этих целей выберем исключительно экологические материалы – например, акрил. А сами уроки живописи пройдут в Зимнем саду.





Площадкой для занятий станет также мусороперерабатывающий завод, где ребятам расскажут, как правильно сортировать отходы и минимизировать производство мусора, но основная часть тренингов будет проходить в офисе организации «Время Земли», расположенном в Брестском технопарке.

– Наша школа креатива и экодружественности представляет собой двухдневный интенсив-курс, основу которого составляет не теория, а именно практика, – поясняет Юлия Романюк. – Безусловно, у нас составлен учебный план, но как будут построены занятия, зависит в первую очередь от предпочтений учеников. Мы не станем навязывать то, что интересно нам, а постараемся учесть потребности группы и адаптировать программу под них.

Впоследствии, отмечает Григорий, школа может значительно расширить свои временные рамки и пространственные границы. В планах активистов – проводить занятия как минимум раз в неделю, а также развивать инициативу далеко за пределами Бреста, области и даже страны.

– У нашей организации много партнеров за границей, поэтому мы не ставим геолокацию «Брест», а планируем представить проект на ряде международных экофестивалей, – говорит Григорий Терентьев. – Также рассчитываем на то, что благодаря обучению в нашей школе у брестских школьников и студентов появится возможность поучаствовать в различных международных программах, стажировках и волонтерских обменах. Об этих возможностях тоже будем подробно рассказывать на занятиях. Потому что через несколько лет, я уверен, и наше общество придет к тому, что волонтерство станет основной галочкой для работодателя, как это сейчас происходит за рубежом. Ведь те «soft skills», которые школьники или студенты получают, выполняя какие-либо административные или творческие задачи, будучи волонтерами, позволяют им в будущем стать более классными и гибкими специалистами.

Кстати, выпускники школы по окончании обучения получат не только сертификат, но также возможность стажировки в организации «Время Земли» в качестве волонтера, а в перспективе еще и возможность развивать собственные экопроекты, которым будет оказываться финансовая помощь.





Как стать учеником?

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте . Участие в проекте платное. Однако сейчас проходит творческий конкурс «Креатив и экодружественность», два победителя которого получат возможность обучаться бесплатно. Конкурс проводится по двум категориям: «Мерч экологического активиста/волонтера» и «Фотоэссе». Подробности участия можно узнать на сайте школы.