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Три человека пострадали в лобовом ДТП под Полоцком

29.03.2020 14:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три человека пострадали в лобовом ДТП под Полоцком

Три человека были серьезно травмированы в результате ДТП, которое произошло накануне вечером в Полоцком районе, сообщили в ГАИ.

Как сообщили в ведомстве, 18-летний водитель KIA ехал по трассе Р14 Полоцк — граница Латвии, когда на 20-м километре дороги не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Hyundai.

В результате аварии водитель KIA и пассажиры Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Фото: ГАИ

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Три человека были серьезно травмированы в результате ДТП, которое произошло накануне вечером в Полоцком районе, сообщили в ГАИ. Как сообщили в ведомстве, 18-летний...
 
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