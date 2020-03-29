Три человека пострадали в лобовом ДТП под Полоцком

Источник материала: ОНТ

Три человека были серьезно травмированы в результате ДТП, которое произошло накануне вечером в Полоцком районе, сообщили в ГАИ.

Как сообщили в ведомстве, 18-летний водитель KIA ехал по трассе Р14 Полоцк — граница Латвии, когда на 20-м километре дороги не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Hyundai.

В результате аварии водитель KIA и пассажиры Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Фото: ГАИ

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