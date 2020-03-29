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Три человека пострадали в лобовом ДТП под Полоцком
Источник материала: ОНТ
Три человека были серьезно травмированы в результате ДТП, которое произошло накануне вечером в Полоцком районе, сообщили в ГАИ.
Как сообщили в ведомстве, 18-летний водитель KIA ехал по трассе Р14 Полоцк — граница Латвии, когда на 20-м километре дороги не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Hyundai.
В результате аварии водитель KIA и пассажиры Hyundai получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Фото: ГАИ
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Три человека были серьезно травмированы в результате ДТП, которое произошло накануне вечером в Полоцком районе, сообщили в ГАИ. Как сообщили в ведомстве, 18-летний...
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