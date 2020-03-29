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Советы, как выбрать рюкзак

29.03.2020 21:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Среди нас есть люди, которые любят активный образ жизни, путешествовать, ищут приключения, вдохновляются свободой передвижения. А что может быть удобнее для активности, чем рюкзак, в который можно сложить все необходимое. А еще эти изделия облюбовали школьники и молодые люди, предпочитающие активный отдых. Так как выбрать рюкзак, чтобы он был максимально удобным и комфортным?

Содержание:

♦ Внимание деталям: осматриваем рюкзак
♦ О качестве и росте
♦ Модель по потребности и стилю

Внимание деталям: осматриваем рюкзак


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Когда ваш взгляд выхватил из большого разнообразия рюкзаков понравившуюся модель, обязательно примерьте ее. Вы не должны ощущать неудобства или дискомфорта, ведь сумку придется носить длительное время. Если все нормально, продолжайте дальше исследовать свой выбор.

Рассмотрите заднюю стенку изделия, лямки, подкладку. У качественной модели широкие мощные ремешки. Благодаря этому элементу происходит равномерное распределение нагрузки на позвоночник. Поэтому даже с максимальной загрузкой вы не будете чувствовать усталости.

Ремни регулируются креплениями — карабинами. Так появится возможность «подогнать» их длину под ваш рост.

При необходимости выбрать рюкзак, учтите, что он должен отличаться прочностью. От этого качества зависит надежность, длительность его службы, отсутствие риска порваться в самое неподходящее время.

Если вы рассчитываете, что рюкзак станет незаменимым спутником на пару-тройку лет, присмотритесь, из какого материала он сшит. Лучше, если это нейлоновая ткань, полиэстер, холщовая ткань либо натуральная кожа. Проверьте также прочность прошивки двойными швами. Попробуйте застегнуть-расстегнуть молнии-застежки.

О качестве и росте


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Возможно, сумка станет местом ношения ценных вещей, гаджетов, документов. Тогда отдайте предпочтение водонепроницаемым синтетическим тканям. Такой материал оберегает содержимое от влаги даже в сильный дождь, обеспечивая сохранность ваших ценностей.

Когда вы не представляете себя без электронных устройств, то необходимо выбрать рюкзак с внутренними карманами на застежках, куда поместиться ноутбук, планшет или другая техника.

Чтобы ноша «не тянула», подбирайте вариант, соответствующий росту и размеру того, кому предназначается. К тому же, модель должна зрительно гармонировать с обликом хозяина, а не казаться какой-то случайно надетой, «с чужого плеча».

Среди стандартных размеров нужно подобрать изделие, соответствующее размерам туловища, тогда даже длительное ношение будет комфортным.

Модель по потребности и стилю


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Прежде, чем выбрать рюкзак, следует определить, какая роль отводится будущему приобретению. Девочки-подростки с удовольствием носят несессеры, минималисты — небольшие прогулочные вариации для коротких прогулок.

Если предполагается круглогодично использовать вместительный рюкзак, то идеально подойдет разновидность из брезента, которой нипочем ветер, снег, дождь. Легковесные рюкзаки из полиэстера либо нейлона станут находкой для велосипедиста или путешественника.

Сегодня магазины сумок предлагает универсальные товары, при изготовлении которых учтены качества, так важные для наших современников. Это прочные, вместительные рюкзаки, снабженные удобными застежками-молниями, широкими лямками, вместительными отделениями, скрытыми карманами. Изделие одинаково удобно носить как школьникам, так и молодым людям в повседневной жизни.

Холщовые и брезентовые варианты подойдут старшеклассникам, студентам. Тонкие нейлоновые — альпинистам, велосипедистам, туристам. 

Стильно, модно и оригинально в любую пору смотрятся кожаные сумки за плечами. В летнюю жару противостоят ультрафиолетовым лучам яркие аксессуары из полиэстера.

Если проблема — как выбрать рюкзак, для вас решена, смело отправляйтесь за покупкой в магазины из каталога TAM.BY, чтобы порадовать себя отличным приобретением на все случаи жизни. 

 
 
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