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Советы, как выбрать рюкзак
Источник материала: Tut.by
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Внимание деталям: осматриваем рюкзак
Когда ваш взгляд выхватил из большого разнообразия рюкзаков понравившуюся модель, обязательно примерьте ее. Вы не должны ощущать неудобства или дискомфорта, ведь сумку придется носить длительное время. Если все нормально, продолжайте дальше исследовать свой выбор.
Рассмотрите заднюю стенку изделия, лямки, подкладку. У качественной модели широкие мощные ремешки. Благодаря этому элементу происходит равномерное распределение нагрузки на позвоночник. Поэтому даже с максимальной загрузкой вы не будете чувствовать усталости.
Ремни регулируются креплениями — карабинами. Так появится возможность «подогнать» их длину под ваш рост.
При необходимости выбрать рюкзак, учтите, что он должен отличаться прочностью. От этого качества зависит надежность, длительность его службы, отсутствие риска порваться в самое неподходящее время.
Если вы рассчитываете, что рюкзак станет незаменимым спутником на пару-тройку лет, присмотритесь, из какого материала он сшит. Лучше, если это нейлоновая ткань, полиэстер, холщовая ткань либо натуральная кожа. Проверьте также прочность прошивки двойными швами. Попробуйте застегнуть-расстегнуть молнии-застежки.
О качестве и росте
Возможно, сумка станет местом ношения ценных вещей, гаджетов, документов. Тогда отдайте предпочтение водонепроницаемым синтетическим тканям. Такой материал оберегает содержимое от влаги даже в сильный дождь, обеспечивая сохранность ваших ценностей.
Когда вы не представляете себя без электронных устройств, то необходимо выбрать рюкзак с внутренними карманами на застежках, куда поместиться ноутбук, планшет или другая техника.
Чтобы ноша «не тянула», подбирайте вариант, соответствующий росту и размеру того, кому предназначается. К тому же, модель должна зрительно гармонировать с обликом хозяина, а не казаться какой-то случайно надетой, «с чужого плеча».
Среди стандартных размеров нужно подобрать изделие, соответствующее размерам туловища, тогда даже длительное ношение будет комфортным.
Модель по потребности и стилю
Прежде, чем выбрать рюкзак, следует определить, какая роль отводится будущему приобретению. Девочки-подростки с удовольствием носят несессеры, минималисты — небольшие прогулочные вариации для коротких прогулок.
Если предполагается круглогодично использовать вместительный рюкзак, то идеально подойдет разновидность из брезента, которой нипочем ветер, снег, дождь. Легковесные рюкзаки из полиэстера либо нейлона станут находкой для велосипедиста или путешественника.
Сегодня
Холщовые и брезентовые варианты подойдут старшеклассникам, студентам. Тонкие нейлоновые — альпинистам, велосипедистам, туристам.
Стильно, модно и оригинально в любую пору смотрятся кожаные сумки за плечами. В летнюю жару противостоят ультрафиолетовым лучам яркие аксессуары из полиэстера.
Если проблема — как выбрать рюкзак, для вас решена, смело отправляйтесь за покупкой в магазины из каталога
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