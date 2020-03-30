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Спеть «День Победы» всей страной: в Гродненской области предложили запустить интернет-эстафету

30.03.2020 09:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спеть «День Победы» всей страной: в Гродненской области предложили запустить интернет-эстафету

О Великой Победе – в музыке, в стихах и на картинах. Заявить о том, что Беларусь помнит, можно любым способом. В Гродненской области это решили сделать в песне. В юбилейный год всем вместе предлагают спеть «День Победы».

Идею запустить музыкальную интернет-эстафету к 75-летию Победы подсказала молодёжь региона. Достаточно исполнить несколько строк из знаменитой композиции, снять это на видео и поделиться роликом в Интернете, обозначив его тематическими хэштегами. А эстафету передать друзьям. 

К участию приглашают всю страну, вокальные данные значения не имеют. Нововведения и в праздничной программе. Так, 9 мая в центре города над Неманом создадут танцплощадку в стиле 40-х годов, один из парков стилизуют под большой солдатский майский победный привал. А вечером на площади ди-джеи представят военные песни в своей обработке.

 

 

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О Великой Победе – в музыке, в стихах и на картинах. Заявить о том, что Беларусь помнит, можно любым способом. В Гродненской области это решили сделать в песне. В...
 
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