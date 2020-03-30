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У автоперевозчиков Беларуси появится три варианта заключения договора с пассажирскими терминалами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство законодательно урегулировало отношения пассажирских терминалов с автоперевозчиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь у них будет несколько вариантов заключения договора – только по предоставлению места для посадки-высадки пассажиров, только на реализацию билетов или на оказание обеих услуг.
В первом случае перевозчик будет платить не более 3 рублей за каждый заезд, во втором до 12 % от стоимости каждого реализованного билета, в третьем – до 15 %.
Сейчас при выполнении междугородних перевозок пассажиров в регулярном сообщении необходимо оплачивать обе услуги. При этом не учитывается загрузка автобуса и стоимость билетов, что в некоторых случаях оборачивается финансовыми потерями для перевозчиков. После вступления в силу постановления они получат право выбора при заключении договора и возможность оптимизировать свои платежи.
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Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство законодательно урегулировало отношения пассажирских терминалов с автоперевозчиками, сообщили в программе Новости...
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