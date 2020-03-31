Жителю Солигорска воткнули нож в глаз, но после операции он остался жив и сохранил зрение (ОСТОРОЖНО, ШОК-КОНТЕНТ, 18+)

Источник материала: Слуцк Город





Солигорчанин остался живым и зрячим после того, как ему в глаз воткнули нож. Опасное ранение холодным оружием внушительного размера он получил в ходе драки, в июле 2019 года. Однако в силу соблюдения тайны следствия о данном происшествии не сообщалось в СМИ, пишет Электронный Солигорск .

Недавно солигорские медицинские специалисты поделились с нашей редакцией снимками этой сложной, но успешной операции. На представленном рентгеновском снимке можно увидеть, насколько глубоко лезвие ножа проникло через глаз в голову мужчины.





Однако солигорским медикам, путём успешно проведённой операции, удалось сохранить не только жизнь, но и зрение сложному пациенту. Мозг не был повреждён, зрение не стало хуже, пострадала лишь подвижность глаза. Сейчас мужчина снова ходит на работу, ведёт полноценную жизнь.











