Как навести порядок в гардеробе раз и навсегда за час. 7 простых шагов

Источник материала: Tut.by

Вынужденная самоизоляция застала людей врасплох: если сериалы посмотрены, книги прочитаны, а дом блестит чистотой, предлагаем попробовать новый вариант досуга — систематизировать свой гардероб (кстати, вчера мы рассказали , как это сделать с помощью цветовой палитры). Сегодня — вариант стильной терапии, которую можно провести, не выходя из дома.



Марианна ЧикотаАвтор и руководитель Ladylike — курса о стиле и этикете для юных леди Автор и руководитель Ladylike —

В свете происходящих событий и распространения еще одного вируса, имя которому «страх», пора вспомнить о простых вещах. Давайте начнем с себя. И задумаемся над тем, что мы можем изменить в ближайшее время. Я не говорю о проблемах вселенского масштаба. Всегда лучше начинать с малого.

Хотите перемен? Займитесь для начала, например, своим гардеробом. Самое время навести порядок там, а заодно и в своих мыслях.

Выделите вы один час в день для этого процесса или решите сделать генеральную уборку одним махом — результат, поверьте, будет. Любая дорога начинается с первого шага. Давайте пройдем ее вместе.

Итак, вперед. Используем мой личный метод «Умный гардероб за 7 шагов».



Марианна Чикота / Фото из личного архива автора

Шаг 1

Включаем любимую музыку, открываем шкаф и начинаем доставать все (абсолютно все!) вещи. Работать мы будем с гардеробом сезонным, то есть актуальным на этом этапе — весенне-летним. И говоря слово «вещи», я подразумеваю не только одежду, но и обувь, и аксессуары, и даже белье. Мы ведь серьезно подходим к вопросу, верно?

В ворохе всех этих нарядов легко запутаться, но, поверьте, в каждом деле есть своя методика. И наши 7 шагов приведут вас не только к порядку в гардеробе, но и к пониманию, как правильно его использовать.

На этом этапе важно: сохранять хорошее настроение, можно петь и танцевать под музыку.



Фото: pinterest.com

Шаг 2

Отделяем «зерна от плевел» — делим все вещи на 3 группы.

группа № 1 — в эту группу откладываем вещи, которые любим, носим и будем носить, они подходят нам по размеру и в хорошем состоянии;

группа № 2 — здесь должны оказаться вещи, в которых мы сомневаемся: не знаем, с чем сочетать или не уверены в их актуальности;

группа № 3 — категория «избавиться»: сюда попадают вещи, которые мы больше носить не намерены, они не подходят нам по размеру, цвету, стилю или утратили прежний вид.

Далее они подлежат строгому отбору по критериям: отдать, продать, выбросить. Два первых пункта выполняются в зависимости от ваших предпочтений и целей. Напомню о возможности делиться вещами с нуждающимися с помощью организаций-посредников: социальный сервис «Банановый фургон», проект Kalilaska, благотворительные организации и сообщества, мобильное приложение «Отдам даром Беларусь».

На этом этапе важно: адекватно оценивать свой размер, комфорт и «носибельность» вещи. Если сомневаемся — примеряем. Принимаем решения взвешенно, расстаемся с вещами легко.



Фото: pinterest.com

Шаг 3

Работаем с двумя группами вещей: группа № 1 — «оставляю» и группа № 2 — «сомневаюсь». И если первые шаги требовали только внимания, то здесь нам придется потрудиться: без примерки не обойтись. В результате этого апгрейда в гардеробе останется только то, что мы на самом деле будем носить.

На этом этапе важно: обдуманно «решить судьбу» вещей из группы № 2 — часть из них отправится в группу № 1 и продолжит радовать нас, другая — безвозвратно покинет нас вместе с группой № 3. Даем шанс каждому предмету гардероба только в случае сочетания его с другими и составления полноценного комплекта. Не забываем о музыкальном сопровождении, при необходимости делаем кофе-паузу.



Автор коллажа: Марианна Чикота

Шаг 4

Приступаем к составлению комплектов. Разбираем вещи на виды. Платья, блузы, рубашки, водолазки, футболки, свитера, кардиганы, жакеты, юбки, брюки, джинсы, шорты и т. д. Далее действуем по схеме: надеваем, к примеру, низ (юбку) и подбираем к ней верх (блузу, рубашку, футболку). Затем добавляем жакеты, кардиганы, верхнюю одежду. Потом включаем в примерку обувь и аксессуары.



Автор коллажа: Марианна Чикота

На этом этапе просто необходимо примерить все вещи, не оставить без внимания даже самую маленькую брошь или давно «не выходивший в люди» платок-каре. Создавать неожиданные вариации и сочетания, пробовать на вкус многослойность и минимализм. Оценивать внешний вид, глядя в зеркало в полный рост, а не рассматривать себя частями. Запоминать те комплекты, в которых глаза сияют больше обычного. И в которых действительно хочется танцевать. Ведь у нас по-прежнему звучит фоновая музыка, да?

Шаг 5

Усложняем задачу — создаем комплекты, сочетающиеся по цвету Не нужно быть продвинутым стилистом и в совершенстве владеть правилами сочетания тонов в цветовом круге Иттена (автор модели взаимодействия оттенков между собой). Достаточно внимательно изучить составленные нами комплекты и усовершенствовать их за счет цвета. Варианты сочетаний: однотонные вещи + принтованные (содержащие в себе несколько цветов и оттенков), однотонные + однотонные, принты + принты. Например, у вас есть любимая блуза в разноцветную полоску. Найдите к ней однотонный низ (брюки или юбку) того цвета, который уже содержится в рисунке верха, в данном случае — блузы. Белые, голубые, синие, серые полосы? Брюки любого из этих цветов будут хороши в сочетании.



Автор коллажа: Марианна Чикота

На этом этапе важно: в качестве «верха» подбирать тот оттенок, который освежает. Не нужно бояться цвета. И даже если на этом этапе гардероб состоит из классических бело-серо-черных сочетаний, стоит включать цвет дозированно, за счет аксессуаров.

Шаг 6

Собираем комплекты по назначению. На этом этапе нам также не понадобятся глубокие знания в разнообразии стилей, подстилей и субкультур. Достаточно задать себе вопрос: куда я пойду в этом наряде, когда ситуация изменится? На работу, на прогулку, в театр, на выставку, в ресторан, на встречу с подругами? Когда мы сможем вернуться к привычному ритму жизни, у вас будут готовые комплекты на любой случай.



Автор коллажа: Марианна Чикота

Важно помнить об уместности не только наряда, но внешнего вида в целом. Уметь сочетать вещи, цвета и аксессуары, но не забывать о макияже, прическе, ухоженных руках и даже об аромате. И о музыке, которая нас вдохновляет. Она еще звучит?

Шаг 7

Не надейтесь, что я отпущу вас просто так, напоследок не снабдив еще одним полезным лайфхаком. Шаг седьмой — это не просто наслаждение результатами. Это анализ проделанного пути. И составление списка отсутствующих вещей в нашем обновленном гардеробе. Некое залатывание образовавшихся дыр. Ведь «недоделанный» комплект окажется недееспособным, если в нем отсутствует хоть одна деталь. И если чудный гольф оттенка айвори спасет сразу несколько образов — без сомнений внесите в свой список будущего шопинга этот гольф.



Автор коллажа: Марианна Чикота

А как правильно подготовиться к шопингу — это уже совсем другая история. Которую я расскажу вам в следующий раз.

И да. Мы можем сесть и выдохнуть. И даже выпить бокал игристого.