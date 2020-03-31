Эту информацию корреспонденту Hockey.by подтвердил директор комплекса Игорь Выскварко. По словам функционера, билеты на матчи реализуются только в кассах дворца и лицам старше 18 лет.





"Электронный Солигорск" обратился к директору "Шахтера" Юрию Будько. За комментарием сайтобратился к директору "Шахтера" Юрию Будько.





- Да, нам уже поступило много вопросов по этому поводу, но такое решение принимает не клуб, а администрация спортивно-зрелищного комплекса. Как будет проходить пропуск? В штатном режиме, но на входе также будут медики, которые измерят температуру и продезинфицируют руки – подобные меры принимаются сейчас на всех хоккейных матчах, – сказал Юрий Иванович.







