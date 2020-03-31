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Хоккей переходит в разряд 18+. На матчи "Шахтер" – "Юность" в Солигорске вход будет разрешен только совершеннолетним лицам
Источник материала: Партизан
Солигорский спортивно-зрелищный комплекс, где во вторник и среду, 31 марта и 1 апреля, пройдут игры финальной серии Кубка Президента между "Шахтером" и "Юностью", ограничил доступ на матчи лицам, не достигшим 18 лет, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РБ, сообщает сайт
Эту информацию корреспонденту Hockey.by подтвердил директор комплекса Игорь Выскварко. По словам функционера, билеты на матчи реализуются только в кассах дворца и лицам старше 18 лет.
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- Да, нам уже поступило много вопросов по этому поводу, но такое решение принимает не клуб, а администрация спортивно-зрелищного комплекса. Как будет проходить пропуск? В штатном режиме, но на входе также будут медики, которые измерят температуру и продезинфицируют руки – подобные меры принимаются сейчас на всех хоккейных матчах, – сказал Юрий Иванович.
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Хоккей переходит в разряд 18+. На матчи "Шахтер" – "Юность" в Солигорске вход будет разрешен только совершеннолетним лицам
Солигорский спортивно-зрелищный комплекс, где во вторник и среду, 31 марта и 1 апреля, пройдут игры финальной серии Кубка Президента между "Шахтером" и "Юностью",...
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