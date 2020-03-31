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Какие банки загружают в банкоматы валюту и какие курсы евро и доллара сейчас в обменниках

31.03.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После падения 19 марта белорусского рубля к доллару и евро возник заметный спрос на валюту, которая исчезла из многих банкоматов и обменников. Нехватка была вызвана в том числе трудностями с доставкой долларов из США. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у банков, загружают ли они сейчас валюту в банкоматы, а также посмотрел, какие курсы евро и доллара сейчас выставлены в обменниках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Какие банки загружают валюту в банкоматы, а какие — нет

В Белагропромбанке, Белорусском народном банке и Альфа-Банке рассказали, что их банкоматы сейчас загружаются только белорусскими рублями.

В Альфа-Банке ранее поясняли, что клиенты при необходимости могут заказать необходимую сумму валюты и получить ее в отделении на пятый банковский день.

В Беларусбанке также не осуществляют загрузку валюты в банкоматы. В колл-центре сообщили, что на территории Национального аэропорта «Минск» работает круглосуточно банкомат и выдает валюту BYN/USD/EUR. «Уточнить, будет ли в наличии валюта, возможно при личном обращении», — отметил представитель банка.

В Белгазпромбанке и БПС-Сбербанке загружают в банкоматы доллары, евро, рсосийские рубли. Но в банках уточняют, что не во всех банкоматах есть такая опция. К примеру, в случае с БПС-Сбербанк в Минске сейчас возможность загрузки долларов предусмотрена в 30 банкоматах, евро — в трех, а российских рублей — в одном.

В Технобанке и Белинвестбанке сообщили, что есть банкоматы, которые работают с валютой, а в Банке Дабрабыт «загрузка банкоматов осуществляется в штатном режиме».

«Загрузка банкоматов валютой производится, в сети банкоматов ЗАО „Идея Банк“ имеется валюта (доллары)», — сообщили в банке.

РРБ-Банк загружает доллары в банкомат у головного офиса «(Минск, ул. Краснозвездной, 18).

Какие курсы валют сейчас в обменниках

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,66 рубля (БСБ Банк), а самый низкий — 2,602 рубля (Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Paritetbank, БСБ-Банк, Белорусский народный банк, Технобанк, РРБ-Банк — 2,585 рубля.

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут быть разные курсы валют. К примеру, сейчас в случае с БСБ-Банком в одном из отделений в Минске (касса 221 по улице Филимонова 13/1) самый высокий курс продажи банком доллара, а в некоторых других — и 2,65 рубля, и 2,64 рубля. и ниже. Ниже всего курс доллара в этом банке в отделении № 9 (Минск, улица Янки Купалы, 25) — 2,606 рубля.

Самый выгодный курс продажи банком евро — 2,948 рубля (БСБ-Банк), а самый низкий — 2,847 рубля (Абсолютбанк).

Выгоднее всего сдавать евро сейчас в РРБ-Банке — 2,84 рубля.

То есть получается, что самый низкий курс продажи банком евро (по 2,847 рубля в Абсолютбанке) почти равен самому выгодному курсу покупки банком этой валюты — 2,84 рубля в РРБ-Банке.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY поинтересовался у банков, загружают ли они сейчас валюту в банкоматы, а также посмотрел, какие курсы евро и доллара сейчас выставлены в обменниках.
 
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