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Звезды белорусской эстрады запустили серию онлайн–квартирников

31.03.2020 17:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Звезды белорусской эстрады запустили серию онлайн–квартирников

Оказаться на концерте, не выходя из офиса или дома! Звезды белорусской эстрады запустили серию онлайн-квартирников. 


Все как на концерте: сцена, живой звук и спецэффекты. Билеты не нужны, вход бесплатный, но исключительно в сети. Так что вместо зрителей в зале – три видеокамеры (для качественной картинки со всех ракурсов). Сегодня гостем онлайн-квартирника стал Дядя Ваня. Со сцены звучал акустический рок. Зрители задумку оценили и активно присоединялись к трансляции, ее посмотрели больше 50 тысяч человек.

Онлайн-концерты – всю неделю. Заряжать музыкальной энергией дальше будут группы «Дрозды» и «Радиоволна». А чтобы эфир был интересным вдвойне, в перерывах между песнями для артистов – вопросы с «изюминкой».

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Оказаться на концерте, не выходя из офиса или дома! Звезды белорусской эстрады запустили серию онлайн-квартирников.  Все как на концерте: сцена, живой звук и...
 
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